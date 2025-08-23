Egy beteg anya kétségbeesett vallomása: „A legnagyobb félelmem az volt, hogy együtt lehetek-e még a gyermekemmel”

Dipika Kakar, a népszerű televíziós színésznő nemrég szembesült élete egyik legnagyobb próbájával: második stádiumú májrákot diagnosztizáltak nála.

Az anya lelkileg is küzdött a betegséggel.

Az indiai sztár egy 14 órás életmentő műtéten esett át, amely után lassan kezd felépülni. Első vlogjában őszintén beszélt félelmeiről, könnyek között említve legnagyobb aggodalmát: vajon közel maradhat-e kétéves kisfiához, Ruhaanhoz. Dipika számára az egyik legnehezebb pillanat az volt, amikor egyik napról a másikra abba kellett hagynia a szoptatást. Bár tudta, hogy egyszer eljön az ideje, soha nem gondolta, hogy ennyire váratlanul kell elválni ettől az intim kapocstól. Könnyek között emlékezett vissza arra az éjszakára, amikor kénytelen volt befejezni a szoptatást, hogy megkezdhesse a gyógyszeres kezelést.

A színésznő felidézte a pillanatot, amikor férjével, Shoaib Ibrahimmal együtt szembesültek a lesújtó diagnózissal.

Amikor megláttam a leleteket, tudtam, hogy nincs minden rendben. Ott, a kórházi folyosón mindketten összeomlottunk

– mesélte Dipika.

Legnagyobb félelme az volt, hogy képes lesz-e a továbbiakban gyermeke mellett maradni. Az orvos megnyugtatta: „Igen, természetesen.” Ez a mondat adott neki erőt a folytatáshoz. Dipika férje, Shoaib a diagnózis óta minden percben mellette állt. Ő vitte orvoshoz, ő fogta a kezét minden vizsgálatnál, és a műtét alatt több mint 12 órán át várt kint az ajtó előtt.

A legkisebb mozdulatomra is felriadt, és mindenben segített – a gyógyszerektől az étkezésemen át a lelki támogatásig

– mesélte a színésznő.

Dipika a vlogban háláját fejezte ki orvosainak, ápolóinak, sőt még a kórház takarító személyzetének is, akik mind hozzájárultak a gyógyulásához. Külön köszönetet mondott anyósának, aki szeretettel gondoskodott kisfiáról, amíg ő a kórházban volt. Hangsúlyozta, hogy a család és a barátok támogatása nélkül nem bírta volna ki ezt az embert próbáló időszakot. A daganatot sikeresen eltávolították, de Dipika tudja, hogy a küzdelem még nem ért véget, írja a Times of India. Bár a legkritikusabb szakaszon túl van, további kezelések várnak rá. A színésznő azonban elszánt: