Vajna Timi hazalátogat? Kislányának már készül az útlevél

Vajna Timi izgatottan várja, hogy Magyarországon élő családja és rokonai megismerhessék gyermekeit, ugyanis nemrég megszületett kislányának már készítik is az útlevelét.

Vajna Timi kislányának már készül az útlevél Fotó: Instagram / Vajna Timi

Vajna Timi Magyarországra utazik?

A népszerű influenszer már kétszeres édesanyának mondhatja magát. Vajna Timi évekig kitartóan küzdött azért, hogy anyává válhasson, azonban sajnálatos módon ez nem jött össze.

Ezért is okozott mindenki számára hatalmas meglepetést, amikor február végén dupla öröm hírrel jelentkezett.

Amikor már mindent feladtam, 15 hormonkezelést és 17 műtétet végigcsináltam, elveszítettem 4 babát és alig maradt egészséges embriónk, a nagyim 2 angyalt küldött maga helyett a mennyországból

Sokáig ellenállt a béranyaságnak, mert saját maga szerette volna érezni és világra hozni kisfiát. Nehezen engedte el azt a vágyat, hogy szíve alatt hordjon ki egy gyermeket:

– Viszont borzasztó nehéz volt elengednem azt a vágyat, hogy én is gyermeket hordjak ki a szívem alatt, így 7 hónappal később a megmaradt embriót beültettem magamnak, miután helyre raktam az autoimmun betegségemet és a gyulladásokat a szervezetemben és végre sikerült - bár majdnem törölték a beültetést mert a méhnyálkahártya vastagsága épp a határértéken volt...

Azóta Ben mellé hazatérhettek a kórházból a most már háromhetes Hailey-vel is, így családjuk immár négytagúvá vált. A boldog édesanya igyekszik a 2,2 milliós követőtáborát mindenről tájékoztatni, ami a kicsik körül történnek. Jóról, rosszról egyaránt.

Elárulta például, hogy kislánya kólikás, ami miatt nagyon aggódik, de azt is, hogy ennek ellenére a kis Hailey első útlevél fotója már el is készült. Ez sokak szerint azt jelenti, hogy Timi újra hazánkba jön. Szülei nyilván nagyon örülnének neki, a kislánnyal még ők sem találkoztak - számolt be róla a Ripost.