„Istenem, gyógyítsd meg kérlek!” - egy ország szorít Dóráért, az agydaganattal küzdő állatmentőért

A Bors korábban beszámolt Vita Dóra harcáról, aki az életben maradásért küzd. A 47 éves nő élete januárban teljesen megváltozott, a nyakát fájlalta, majd kiderült, hogy az agydaganat egy rendkívül agresszív fajtája támadta meg a szervezetét. A budapesti nőt gyorsan megműtötték, de még így is csak 16 hónapot jósoltak számára az orvosok. Dóra nem akart belenyugodni a sorsába, ezért a Facebook-oldalán gyűjtést szervezett, mert egy német fejlesztésű immunterápia javítana az esélyein, több évig is élhetne. A kezeléshez szükséges 30 millió forint rekord idő, mindössze fél nap alatt összegyűlt. Esélyt kapott egy boldogabb életre. Most egy ország szorít azért, hogy Dóra meggyógyulhasson.

Dóra agydaganattal küzd Fotó: Beküldött

Dóra rendkívül hálás a rengeteg jóindulatért, amit a napokban kapott.

Mindent megteszünk azért, hogy meggyógyuljak, és azzal tudjam meghálálni a sok segítséget

- mondta Dóra.

„Mielőbbi gyógyulást”

A Bors cikke után is rengeteg jókívánságot kap, amelyekért szintén nagyon hálás. Olvasóink a következőket kívánják Dórának:

A jó Isten áldása kísérje.

„Mielőbbi gyógyulást kívánok, Dóra.”

Teljes gyógyulást kívánok.

„Istenem, gyógyítsd meg kérlek!”

Dóra, a műtét után Fotó: Beküldött

„Mindig van remény”

A bajbajutott állatok megmentésével foglalkozó nő hisz abban, hogy meg fog gyógyulni, gondolni sem szeretne arra, hogy ez nem így lesz.

Meg szeretném mutatni, hogy egy ilyen szörnyű betegségből is van kiút. A sorstársaimnak pedig azt üzenem, hogy sosem szabad feladni, mert mindig van remény

- mondta Dóra.