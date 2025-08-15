Meztelenül, a margitszigeti tóban találtak meg egy eltűnt nőt

A rendőrség és a család is hatalmas erőkkel kereste a fiatal nőt, aki pár nappal ezelőtt ismeretlen helyre távozott otthonából és napokig nem adott életjelet magáról. A nyomozás több szálon futott, volt, aki egy távolsági buszra látta felszállni, volt, aki egy ismeretlen férfi társaságában láttqa, de végül ma délelőtt megtalálták a Margitszigeten. A nő zavart állapotban bukkant elő, jelenleg kórházban kezelik.
A fiatal nőről 2023-ban derült ki, hogy súlyos pszichés problémákkal küzd, amire kezelőorvosa szigorú gyógyszerezést írt elő. Állapota miatt úgy döntött, hogy albérletéből hazaköltözik a szülői házba, oda, ahol édesanyja, édesapja és nagymamája is él. A család közelsége és a művészetek iránti szeretete egy ideig átsegítette a betegségén, azonban idővel elkezdte abbahagyni a gyógyszerek szedését, mert azoktól nagyon fáradékony lett, illetve elkezdett hízni, a lába pedig vizesedni.
A gyógyszerek nélkül viszont úrrá lett rajta betegsége, paranoiássá, verbálisan agresszívvé vált, éppen ezért édesanyja úgy döntött, inkább otthon marad vele, nem hagyja magára.
Épp csak a gyógyszertárba ugrott le, ez idő alatt azonban lányának nyoma veszett. A nagymama látta, hogy kedvenc hangszerével, festményeivel és táskákkal távozik a házból, de feltartóztatni nem tudta és azt sem árulta el neki unokája, hogy hova megy. Információink alapján legutoljára a családsegítőben látták, ott azt tervezte, hogy hamarosan koncertet ad a helyi időseknek. Tervei ellenére mégis eltűnt.
Pszichés betegségére tekintettel a rendőrök és a helyi Családsegítő Szervezet is azonnal nagy erőkkel kezdte keresni a lányt. Kiderült, hogy pár nappal korábban a helyi állatmenhelyen megismerkedett egy egyiptomi származású férfival, aki az egyik budapesti szállodában szállt meg, de kiment önkéntes alapon kutyát sétáltatni. Feltételezték, hogy talán ezzel a férfival tervezhette meg a szökését, vagy ez a férfi vitte magával valahova.
Ugyanakkor szemtanúk látták felszállni a távolsági buszra is, majd több jelzés érkezett az ország különböző pontjairól, hogy látták felbukkanni több nagyvárosban is.
Ahogy telt az idő úgy nőtt a család kétségbeesése is, hogy a zavarodott fiatal nő nehogy kárt tegyen magában, vagy ki ne használja valaki a kiszolgáltatott állapotát.
Egész éjszaka kétségbeesetten keresték, először csak a faluban, a tóparton, ahol szintén sokan látták, aztán távolabb is.
A fiatal nőt péntek délelőtt találták meg a Margitszigeten. Szerencsére életben van, azonban információink alapján súlyos állapotban találtak rá, nagyon zavart, zaklatott és paranoiás.
Ráadásul a Margitszigeten a tóból került elő, meztelenül, csak egy szál fehérnemű volt rajta.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt vele és hogyan jutott a fővárosba. A megtalálása után a mentősök kórházba vitték ahol kivizsgálják.
