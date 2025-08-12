Karácsony előtt két nappal halt meg – ritka, fel nem ismert betegség vitte el a tudóst 12 éves fia szeme láttára

Szívszorító tragédia rázta meg a tudományos közösséget: Carla Longshaw, a 39 éves kutató, aki az AstraZeneca macclesfieldi központjában dolgozott, a Dominikai Köztársaságba tartó repülőúton vesztette életét – mindössze két nappal karácsony előtt. Mellette ült 12 éves fia és egy barátja, amikor rosszul lett, a gép Puerto Ricóba kényszerleszállást hajtott végre.

12 éves fia végignézte anyja haláltusáját.

Az augusztus 8-i koroneri vizsgálat kiderítette: halálát egy rendkívül ritka, veleszületett, de eddig fel nem ismert szívbetegség okozta, az úgynevezett „jobb koszorúér kettős szájadék” (right coronary artery double ostium). Ez az állapot többnyire ártalmatlan, és csak kivételes esetekben, például szívinfarktusnál derül ki, más vizsgálattal nem kimutatható.

Carla korábban, 2024. szeptember 30-án munka közben összeesett, és alacsony káliumszinttel szállították kórházba. Október 2-án hazaengedték, miután nagy mennyiségű káliumot és egyéb infúziós kezelést kapott, majd másnap kontrollra is visszament, de szintjei továbbra is alacsonyak voltak. Az orvosok szerint azonban ez az eset nem függött össze későbbi halálával, írja a Daily Mail.

Elizabeth Wheeler segédkoroner hangsúlyozta: nem találtak ellátási hiányosságokat, amelyek hozzájárulhattak volna Carla halálához.

„Ez egy olyan tragédia, amelyet nem lehetett volna megelőzni, hiszen a betegnek fogalma sem lehetett a problémáról, és rutinvizsgálatokkal nem is lehet kimutatni”

Carla 2024. december 23-án hunyt el, a Puerto Ricó-i Luis Munoz Marin nemzetközi repülőtéren, halálát természetes okként állapították meg. Családja ugyanakkor értetlenül áll egy fontos részlet előtt: amikor a helyi hatóságok kérték a kórtörténetét, kiderült, hogy háziorvosa nyilvántartásában nem szerepelt az októberi kórházi kezelése, és erre máig nincs magyarázat. Egy családtag úgy fogalmazott: