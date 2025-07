„Apokalipszis után” – radioaktív tárgyakra, oxigénmaszkra bukkantak egy titkos bunkerben – Galéria

Még most is izgatottsággal tölti el a Random Urbex csapatát, hogy milyen élményben volt részük. A pesti fiatalokat régóta hajtja az adrenalin, hogy elhagyatott, néptelen helyekre jussanak el, ahol a tér és az idő kerekei megálltak – csak az elmúlás nyomait lehet fellelni. Közel egy évet vártak rá, hogy egy titkukat felfedjék: olyan helyen jártak, ahol mintha lesújtott volna az apokalipszis.

A pesti urbexesek rejtélyes helyen jártak / Fotó: Random Urbex

Urbex a bunkerben

Sokféle helyre elvitte már az urbex-ösztöne a fiatalokat. A csapat a Random Urbex TikTok-oldalán számolt be arról, hogy épp merre hajtotta őket a kíváncsiságuk: egy rejtélyesen eltűnt üzletember luxusvillájára és titkos motortemetőre is bukkantak már, sőt - egy Pest vármegyei hegy gyomrában is jókora adrenalinlöketet kaptak.

Az urbexesek közel egy évet vártak rá, hogy felfedjék: egy különleges, rémisztő és egyben elgondolkodtató helyen jártak. Tavaly októberben a szarvaspusztai bunkert kutatták fel, amit sokan csak úgy emlegetnek,

az 50-es körzet.

A bunkert közel 40 évvel ezelőtt, 1987-ben húzták fel és egy ideje elhagyatott. Kísérteties a hely és a története sem mindennapi. A szarvaspusztai bunker a 104. honi légvédelmi rakétaezred parancsnokságának harcálláspontja volt. A hely nem olyan legendás, mint az ufókról híressé vált amerikai 51-es körzet, mégis libabőrös lesz az ember attól, amiket rejt.

A Random Urbexesek szerint a hely egy jó ideje lakatlan, de máig őrök védik. Az objektumba nehéz bejutni: egy növényekkel benőtt, hatalmas helyen terül el, az ajtók közül csak egy bejárat volt nyitva – a pesti csapat pedig úgy döntött, bemerészkedik a titkok bunkerébe.

„Úgy el volt rejtve a bunker, hogy órákig kerestük. Maga a bejutás is emiatt hatalmas élmény volt. A bunkert őrizték, így nagyon óvatosan kellett bejussunk, nehogy lebukjunk. Emiatt kicsit féltünk is, de óriási mázlink volt!” – idézte fel az urbexes csapat a Borsnak.

Vártak a megfelelő percre

Amit ott találtak, attól a lélegzetük is elállt.

Úgy nézett ki, mint apokalipszis után... Sok bunkerben voltunk, de eddig itt voltak a legnagyobb ajtók. Aggregátor teremben jártunk, ahol mindenféle berendezések voltak. Volt a bunkerben oxigénpalack és valami, amin radioaktív jel volt.

– részletezték, még most is izgatottan.