Mosatlan tányér, bevetetlen ágy: rejtélyesen tűnt el a gazdag üzletember a luxusvillából – Urbex galéria

Még most is nagyot dobban a szíve a Random Urbex Tiktok-oldal csapatának, mekkora mázlijuk volt. A fiatalok mindig is imádtak elhagyatott helyekre bejutni, és most bizony rájuk mosolygott a szerencse. Egy olyan luxusvilla falai közé jutottak be, ami egy gazdag üzletember tulajdona lehetett és korábban senki nem fedezte fel a helyet – egészen mostanáig!

Urbex a villában: szinte minden érintetlen maradt

Sok helyre vitte már a magyar fiatalokat az urbex-ösztönük: hátborzongató dologgal találkoztak egy pesti elmegyógyintézetben, titkos motortemetőt is találtak már, a hűvösvölgyi gyerekvasút veszélyei is lázba hozta őket és egy hegy gyomrában is érdekes dolgokat fedeztek fel. Nemrég, április végén-május elején a fiatal csapat újra útnak indult és egy olyan luxusvillához jutottak el, amire talán egész idáig vártak.

Egyelőre csak mi ismerjük. Semmi poszt, hír nincs róla. Ez friss találat! Örülök, hogy ennyi ideig érintetlen maradt és mi találtunk rá először.

- árulták el izgatottan a Random Urbexesek, akik persze azt nem mondták el, hogy pontosan hol is található a villa - ezzel is igyekeznek óvni azt.

A fiatalok egy szerintük már 10 éve biztosan lakatlan luxusvillában jártak. A lakói rejtélyesen tűntek el: a házat körbenőtte a fű, belül zöld penész terjed a szobában, aranykeretes kép lóg az ágy fölött és hálóban az ágy nincs megvetve – a lépcsőnél pedig egy legalább több százezres bicikli várja gazdáját, aki talán sosem tér vissza…

Különös nyomok, könyvek

Itt megállt az idő, a Random Urbex csapata pedig izgatottan járt a falai között. Érezték, ahogy előttük megelevenedik a múlt.

- A csillárok gyönyörűek, egyediek. Valami gazdag üzletemberé lehetett, találtunk teniszfelszerelést, nyomtatót, szivarvágót, puskatartót (puska persze nem volt), több diplomát, díjat meg tablókat, és egy egész könyvtárat. A tulaj nagy történelem rajongó lehetett – részletezte a csapat.

De mégis kik élhettek itt? Miért mentek el? Lehet, hogy tragédia érte őket? Az urbexesek ugyanis különös nyomokat találtak a villában.

Szerintem lehet rák vetett véget a művelt üzletember életének, mert arról is több könyvet találtunk

– mutatott rá a csapat egyik tagja.