Új tetoválással lepte meg magát a 29 éves nő, két nap múlva lélegeztetőgépre kellett kötni

Barátai és hozzátartozói indítottak pénzgyűjtést a 29 éves Poppy-mae Crutchley megsegítésére a GoFundMe oldalon. A brit nő Spanyolországban élvezte a nyarat, még egy új tetoválással is meglepte magát, amikor az egészsége hirtelen romlani kezdett, és két nap múlva lélegeztetőgépre kellett kötni, kómába esett.

A külföldi kórház mindent megtesz a nőt felépüléséért (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az orvosok szerint valószínű, hogy a friss tetoválásba jutott bakteriális fertőzés miatt betegedett meg a fiatal nő. Poppy-mae június 29-én került kórházba, azóta is az életéért küzd. A nő szíve, veséje és tüdeje is a leállás határán mozog, állapota továbbra is kritikus. Családja a spanyol városba utazott, hogy a nő mellett legyenek, míg barátai kérik az embereket, adományozzanak Poppy-mae részére. A nő nővére és édesanyja napokat töltött a családtagjuk ágya mellett.

Sürgősen szükségünk van a segítségetekre, nem számít, milyen kicsit is. A sok kicsi is sokra megy, hogy megadjuk Poppy-nak a segítséget, amire szüksége van.

A barátai elmondták, a brit nő négy gyerek nagynénije, ráadásul kiskutyája is várja otthon. A jólelkű és fiatal nőnek minden támogatásra szüksége van - írja a Mirror.