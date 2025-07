Döbbenetes hírek érkeztek: turistát gázolt halálra egy drogos markológép-kezelő

Elisa Spadavecchia, egy 66 éves tanárnő és friss nagymama tragikus módon vesztette életét, amikor egy 25 tonnás bulldózer áthajtott rajta, miközben a tengerparton napozott. Az eset az olaszországi Pinarella di Cervia üdülőhelyen történt, Bologna közelében, ahol Elisa volt férjével nyaralt.

A nőt utoljára akkor látták, amikor sétálni indult a parton, de mivel nem tért vissza, volt férje, Giovanne Sfregola keresni kezdte. A 'Find My iPhone' funkcióval követte nyomon, és az így megtalált helyszínen tudta meg a megdöbbentő hírt: Elisan áthajtott egy munkagép, és a nő a helyszínen életét vesztette. A bulldózert állítólag engedély nélkül kezelő 54 éves Lerry Gnoli kokain hatása alatt állt. A férfit gondatlanságból elkövetett emberöléssel és munkajogi vétségekkel vádolják. Az is kiderült, hogy Gnolit 2023-ban eltiltották a gépjárművezetéstől, miután korábban egy 83 éves férfit ütött el halálra – szintén drog hatása alatt. Ennek ellenére építőipari járműveket továbbra is vezethetett, ha nem közúton használta őket. Ügyvédje, Vittoria Manes szerint Gnoli „rettenetesen sajnálja” a történteket, és nem érti, hogyan történhetett meg ez a szörnyű tragédia. Részvétét fejezte ki az áldozat családjának, írja a Mirror.

Elisa volt férje így nyilatkozott az olasz sajtónak:

A feleségem csak a telefonját vitte magával. Amikor nem jött vissza, hívni kezdtem, de nem válaszolt. A telefonja alapján vezetett oda valaki, ahol – sajnos – megtaláltuk őt. Nem engedték, hogy lássam. Azt mondták, még az eseménynek szemtanúja lifeguard is rosszul lett, és kórházba került.