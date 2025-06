„Azt mondták, meghalhatok szülés után – a figyelmeztető jel pedig olyasmi volt, amit minden nő tapasztal”

Vicki Steyert, egy kétgyermekes édesanya Wiganből, élete legnehezebb időszakát élte át, amikor második terhessége során többször is húgyúti fertőzéseket kapott, és furcsa bélműködési változásokat tapasztalt. A 33 éves nő eleinte csupán enyhe tüneteket észlelt – gyakori fertőzéseket és vért a székletében –, de a vizsgálatok nem mutattak ki semmit.

A szülés után azt hitte meghal.

Fotó: Pexels

A fordulópont egy 2021 májusában végzett hólyag-ultrahang során jött el, amikor a radiológus véletlenül elváltozást észlelt a májban. A további vizsgálatok kimutatták: előrehaladott bélrákja van, amely már a májára is átterjedt. Ekkor Vicki második gyermeke, Charlie még csak hathetes volt – így a daganat végig jelen volt a terhesség alatt. Az orvosok kezdetben csupán palliatív, azaz életmeghosszabbító kezelést javasoltak. Azonban a kemoterápia és célzott kezelés hatására Vicki állapota látványosan javult, daganatos értékei drasztikusan csökkentek. Műtéti beavatkozásra mégsem került sor, mert a rák túlzottan elterjedtnek bizonyult. Egy skóciai sebésznél tett második véleményezés viszont reményt adott: egy új NHS-program keretében bizonyos betegek számára májátültetést kezdtek kínálni. Vicki kitartó kezelést követően 2024 februárjában felkerült a várólistára, és nyáron sikeresen megműtötték Leedsben. Ő lett az Egyesült Királyságban a második olyan beteg, aki vastagbélrák miatt májátültetést kapott.

A beavatkozás után komplikációk léptek fel, így Vicki négy hónapig volt kórházban. Ennek ellenére a második műtét is sikeres volt, és legfrissebb eredményei szerint daganatmentes. A családja, köztük férje Rob és két kisfia, Alex és Charlie, végig mellette álltak, és most már együtt terveznek nyaralást, sőt: a repülőútra is izgatottan készülnek. Vicki háláját fejezte ki mind a két donorszervet adományozó családnak, mind pedig az orvosi csapatoknak, akik lehetővé tették számára, hogy új esélyt kapjon az életre, írja a Mirror.

Amikor az emberek azt mondják, hogy a rák hullámvasút, nem tévednek. Megannyi mélypont és felemelő pillanat után most végre újra élvezhetem a családommal töltött napokat

– mondta Vicki.