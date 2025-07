Nagykaposi tragédia: 19 éves sofőr küldte halálba Veronikát – megható, hogyan fogtak össze a gyászoló családért

Az egész környéket megrázta az a nagykaposi tragédia, ami egy fiatal, háromgyermekes családanya életét követelte, méghozzá a legszörnyűbb körülmények között. Mint arról a Bors is írt, július 2-án R. Veronika éppen a szlovákiai Nagykaposon autózott két kisebbik fiával, amikor egy 19 éves sofőr beléjük csapódott. A két gyerek és a kocsit vezető férfi súlyosan megsérült, Veronikát viszont életveszélyes állapotban vitték kórházba.

A nagykaposi tragédia mélyen megrázta a helyieket is. Így többen gyűjtésbe fogtak, hogy segítsenek Vera félárván maradt gyermekein Fotó: Noviny

Megható módon segítik a nagykaposi tragédia áldozatának családját

Az asszony napokig élet és halál között lebegett, egészen addig, míg a család meg nem kapta azt a lesújtó hírt, ami összetörte addigi életüket: Vera az agyhalál állapotába került.

A nőt hamarosan lekapcsolták a gépekről, családja viszont a legnagyobb gyászban is szívszorító döntést hozott: szerveit felajánlották, amivel legalább három ember életét mentették meg.

A család azonban azóta is vigasztalhatatlan, képtelenek feldolgozni Vera elvesztését. Információink szerint az asszony legnagyobb fiát az édesapja neveli tovább, a két kisebbik fiú a későbbiekben vélhetően Vera testvéréhez, azaz a keresztanyjukhoz kerülnek. Úgy tudni ugyanis, hogy bár a gyerekek apja rajong mind a három fiúért, jelenlegi munkája mellett nem tudja őket egyedül ellátni.

A helyiek a családdal együtt gyászolják az asszonyt, a környéken nem volt olyan ember, akit ne rázott volna meg a családanya halála. Nem volt kérdés, hogy a legnagyobb bajban és gyászban is kitartanak a család mellett. Így a környéken élők közül többen is megmozdultak a családért és gyűjtésbe fogtak. Az első összeg már össze is gyűlt, amit átadtak Veronika összetört szeretteinek.

Veronika családja ma átvette az NM Papierníctvóban lezajlott gyűjtésből befolyt pénzösszeget. Ezt azok az emberek küldték, akik segíteni akarták azokat a gyermekeket, akik egy tragikus balesetben veszítették el édesanyjukat

– közölte a gyűjtés szervező cég. Az adományokért szívszorító módon Veronika testvére és legidősebb fia, Péter ment el, ketten vették át az összegyűlt összeget:

Most rajtunk keresztül szeretnék szívből megköszönni mindenkinek a segítséget. Mindannyian tudjuk, hogy a pénz csak egy gyenge sebtapasz a mély, már örök sebre, amit a sors ejtett ezen a családon. Ebben a helyzetben mégiscsak nagy segítség. A család előtt még hosszú és nehéz út áll...

– szögezték le.