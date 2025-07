Durva támadás érte a neten a súlyos beteg, nyolcéves Lénit

Baksy Ádám fiánál három éve diagnosztizálták az autizmust. A férfi mindent megtesz gyermeke gyógyulásáért, az összes szabadidejét Lénivel tölti, és azon fáradozik, hogy minél több élményben legyen része, mert ezek is nagymértékben hozzájárulnak a fejlődéséhez.

Léni számára felejthetetlen élmény volt a kisvasút

Fotó: Bors olvasói fotó

Felejthetetlen élmény volt Léni számára a kisvasút

Lénárd nyolcéves kora ellenére még nem beszél, csak néhány állat hangját tudja utánozni. Az elmúlt hónapban Szlovákiában őssejtkezelésen esett át, ami megváltoztathatja az életét.

Édesapja, Ádám egyedül neveli őt, és mindent megtesz azért, hogy gyermeke meggyógyuljon.

Az orvosok szerint öt őssejtkezelésre van szüksége Léninek, melynek költsége több mint tízmillió forint. Ebből az elsőt kapta meg. Nincsenek megélhetési gondjaink, de az őssejtkezelés árának előteremtése meghaladja a lehetőségeinket. Azért kezdtünk gyűjtésbe, hogy fedezni tudjuk a gyógykezelés költségét

– számolt be a Borsnak az édesapa. - Nagyon fontosnak tartom, hogy Lénit emellett minél több impulzus érje, mert ez is hozzájárul a gyógyulásához. A kirándulásainkról mindig úti beszámolót készítek, amit a közösségi oldalamon is megosztok.

Léni hazafelé is tele volt energiával, amit egy útba eső játszótéren vezethetett le. Este 8-ra értek haza fáradtan, de tele élménnyel

Fotó: Bors olvasói fotó

Az édesapa olyan programokat talál ki, amelyek nem kerülnek sokba, mégis kritika érte a beszámoló alatt, amit lillafüredi útjukról tett közzé.

Hatalmas élmény volt Léninek a kisvasút! Miskolcról délután egy órakor indult a szerelvény. Amíg a kisvonatra vártuk, Léni a játszótéren foglalta el magát. Lillafüreden nagyon sokat sétáltunk és játszottunk a gyönyörű környezetben. Nagyon jól érezte magát a fiam

– emlékszik az édesapa. Nem érti, miért gondolják egyesek úgy, hogy azért, mert a gyógykezeléshez támogatást kérnek, otthon kellene ülniük a négy fal között, hiszen ez nem szolgálná a fia gyógyulását. Mivel MÁV-Volán dolgozó, kedvezményesen utazhattak, az egész napos jegy kettőjük számára mindössze 1700 forintba került.

Léni hazafelé is tele volt energiával, amit egy útba eső játszótéren vezethetett le. Este 8-ra értek haza fáradtan, de tele élménnyel. Ádám elmondta: a gyógykezelésekre tovább folytatódik a gyűjtés, és bízik benne, hogy a kezelések hatására Léni hamarosan megszólal.

ITT tudod nyomon követni Léni életét!