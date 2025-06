Baba Vanga hátborzongató UFO-jóslata akár élő adásban is lejátszódhat előttünk

Baba Vanga, a 1996-ban elhunyt bolgár látnok híres korábbi jóslatai, mint a 2001. szeptember 11-i támadások és a koronavírus-járvány beteljesülése miatt, ezért sokan komolyan veszik 2025-re szóló előrejelzését is. Egyik látomása szerint új fény jelenik meg az égen egy nagy sportesemény során, amit az egész világ látni fog.

Baba Vanga égi fényes jóslata hallatán a legtöbb ember a földönkívüliek látogatására gondol. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A jóslat szerint ez a fény egy földönkívüli űrhajó lehet, amely először teremt kapcsolatot az emberiség és idegen civilizáció között. A látomás szerint a találkozás nem félelmet, hanem válaszokat hoz.

Bár Baba Vanga nem jelölt meg konkrét eseményt vagy országot, sokan a februári Super Bowlhoz kötötték az eseményt, de akkor nem történt semmi rendkívüli. Az év azonban még tart, és jönnek még jelentős sportesemények, például a wimbledoni teniszbajnokság, a baseball World Series és az F1-szezon zárófutama.

Baba Vanga soha nem írt le jóslatokat, követői, köztük unokahúga, Krasimira Stoyanova dokumentálták az elhangzottakat, igaz, sokszor félreértelmezhették őket.

Az utóbbi években több hivatalos és tudományos jelentés is született, amelyek szerint valóban történnek megmagyarázhatatlan események. Egykori amerikai határőrök közül több mint 100-an láttak azonosítatlan repülő tárgyakat az USA légterében, emellett 2023-ban egy katonai vadászgép ütközött egy állítólagos UFO-val az egyik lőtéren.

Voltak bizarrabb történések is, például perui tudósok földönkívüli eredetűnek tartott múmiákat és egy különös űrszondát vizsgálnak. Illetve az egyik legújabb, amikor Kolumbiában egy cikkcakk mozgású UFO-t videóztak le, amely később landolt. A vizsgálatok során kiderült, hogy a tárgy háromrétegű fémszerű anyagból állt, közepén egy chip-szerű maggal, amit 18 mikrogömb vett körül. Egy radiológus, Dr. Jose Luis Velazquez szerint nem voltak rajta hegesztések vagy illesztések, ami emberi gyártásra utalna.

A fény az égen értelmezhető akár meteorhullásként, sarki fényként vagy a T Coronae Borealis nevű csillag várható szupernóvájaként is, amely 3000 fényév távolságból is látható lehetne a Földről. Így még az év hátralévő részében akár valóra is válhat Baba Vanga jóslata - írta a The Economic Times.