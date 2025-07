"Valamit tennem kellene" - 28 éves, de még csak az első csókját se kapta meg egy Reddites

Online, névtelenül kért tanácsot egy kétségbeesett 28 éves nő, aki habár úgy érzi, jó helyen van az életében és fizikailag, továbbá mentálisan most a legboldogabb, valami mégis hiányzik számára: a szerelem. Mint írja, még csak soha nem is csókolózott, azonban az online társkeresés egyáltalán nem vált be számára. A hagyományos módhoz azonban ötlete sincs: nem tudja, hogyan álljon neki, hogy találjon magának a végén egy valóban kedves és normális férfit.

Kiemeli, tavaly két randin is volt két különböző sráccal, viszont egyikből sem lett semmi. Első alkalommal a kommunikáción bukott el a dolog, míg a második találkozón olyan hátborzongató volt számára az élmény, hogy már azon is elgondolkozott, részt vesz egy önvédelmi tanfolyamon. Ennek ellenére azóta többször adott továbbra is esélyt az online társkeresőknek, ahol sok párba állása és kedvelése van, beszélgetés szinte semmi.

Őszintén, én se vetettem bele magam teljesen, nem nagyon próbálkoztam, mivel úgy voltam vele, mindig jön majd egy új

- írta kiemelve, egyszerűen fogalma sincs, hogyan tudna ismerkedne így a harminchoz közeledve:

Úgy érzem, valamit tennem kellene

- zárta Reddit-posztjának gondolatait.

Történetét olvasva közölték vele, a legfontosabb, hogy legyen nyitott. Ehhez pedig változtasson a rutinján, keressen új hobbikat, hogy új embereket ismerhessen meg.

Ki kell lépned a komfortzónádból, hacsak nem vagy különösen vonzó

