"Összeomlott a világom" - agydaganattal diagnosztizálták az édesanyát, aki azt hitte, tüneteit fáradtság okozza

A 37 éves Amy Dyer azt hitte, állandó fáradtsága és fejfájásai mögött csupán a szülés utáni kimerültség állt. A brit nő sosem gondolta volna, hogy egy éjszakai roham után agydaganatot diagnosztizálnak majd nála. Ezt követően azonnal agyműtéten esett át, azonban kiderült, további kezelésekre, sugárra és kemoterápiára is szüksége lesz, miután a daganat hármas fokozatú és agresszív volt.

Amy így emlékezett vissza 2023 nyarára, amikor az egész élete hirtelen megváltozott Cullomptonban:

Megszületett a kisfiunk, ami után próbáltam összeegyeztetni az anyaságot a tanítással. Azt hittem, amit érzek, az a szokásos szülés utáni fáradtság, figyelmetlenség, ködös agy. Nem mentem orvoshoz, mert tényleg azt hittem, ez csak a szülés utáni kimerültség, esetleg alacsony vasszint, biztos semmi különös. A tünetek azonban súlyosbodtak, egy éjszakai roham után pedig agyi vizsgálatok következtek. Amikor meghallottam, hogy daganat, összeomlott a világom.

A neheze azonban csak ez után jött: a 2023-as műtét utáni szövetmintából kiderült, rosszindulatú rákkal van dolga, ami miatt összesen 33 kezelésen, fizioterápián és foglalkozás terápián is át kellett esnie. Mindez azonban megérte: rákmentessé vált. Annak érdekében azonban, hogy így is maradjon minden, négyhavonta kontroll CT-re kell járnia. Súlyos betegsége azonban így is megtanította valamire.

Megtanultam lassabban élni. Régen olyan volt, mintha egy mókuskerékben éltem volna. Mostanra azonban megtanultam értékelni az embereket, az időt és az emlékeket

- idézte őt a Mirror.