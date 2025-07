„A fiamat teljesen megváltoztatta a túlsúlyos, ápolatlan barátnője”

Egy anya számolt be arról, hogy a 23 éves fia, akit most nevezzünk Ednek, régen ápolt volt, rendszeresen sportolt, odafigyelt az étkezésére – még konditerembe is beiratkozott, ahová minden héten eljárt. Az új barátnője érkezésével azonban minden megváltozott...

Az asszony nem tudja, hogy oldja meg a helyzetet

Illusztráció: Gorodenkoff / Shutterstock

Ed most egy lánnyal, „Emily”-vel jár, aki teljes az ellentéte. Legalább 45 kiló túlsúly van rajta, emellett piszkos is – amikor nálunk van, van, hogy napokig nem fürdik. Kétszer is megtaláltam Emily fehérneműjét a padlón. A múlt héten a fürdőszoba padlóján hagyta az egyik bugyiját. Megmutattam Ednek, és elmondtam, hogy ez már a második alkalom, hogy megtaláltam a fehérneműjét (az első alkalommal nem szóltam semmit).

– mondta az anyuka, aki közölte a fiával, hogy beszélnie kell a barátnőjével arról, hogy ne hagyja szanaszét az alsóneműjét.

Látom, hogy Ed megváltozott. Két és fél éve nem vágatta le a haját, és már nem úgy tűnik, hogy érdekelné a sport. Ezek nem mi vagyunk. A férjem és én (a hatvanas éveinkben járunk) korunkhoz képest fittek vagyunk, és minden szempontból tiszták és rendezettek. Mondjak valamit Ednek? Úgy érzem, Emily megváltoztatja őt.

– tette hozzá az aggódó anya.

A nypost.com szakértője arra kérte az asszonyt, ne Emilyt hibáztassa azokért a változásokért, amiket a fián észrevett, mert ezeket ő maga választotta.

Bár úgy tűnik, hogy a barátnője nincs teljesen tisztában az alapvető higiéniával, nem biztos, hogy neked kellene ezt a témát felhozni Ednek. Lehet, hogy kevésbé védekezne, ha „férfi a férfival” módon inkább az apja beszélne vele erről. Nem világos számomra, hogy a fiad még veletek lakik-e, vagy már külön él Emily-vel. Ha még nálatok laknak, jogotokban áll szólni, hogy van egy szennyeskosár, és szeretnétek, ha használnák

– hozzátette, ha külön élnek, akár ajándékba is adhatnak nekik egy szennyest.