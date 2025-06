Hogyan reagálsz egy szakítás után, ha már megégetted magad? Teszteld le!

Tudja meg a Fanny magazin kvízéből, mi vár Önre szakítás után!

Tudja meg, melyik szakítás utáni viselkedés jellemzi leginkább! Fotó: Unsplash

1. Hogy érezte magát legutóbb, amikor véget ért egy kapcsolata?

a) Inkább felszabadultnak, végre újra szabad voltam!

b) Teljesen padlóra kerültem, napokig csak sírtam.

c) Megviselt, de próbáltam elemezni, mi ment félre.

2. Mi volt az első dolga a szakítás utáni héten?

a) Letöltöttem egy társkereső appot és randikat beszéltem le.

b) Kivettem pár nap szabadságot és otthon sajnáltattam magam.

c) Írtam egy listát arról, mit tanultam a kapcsolatból.

3. Hogyan beszél a volt párjáról másoknak?

a) Nem nagyon említem – lapozzunk, jöhet a következő!

b) Sokszor elmesélem, mennyire megbántott, hogy megértsék, min mentem keresztül.

c) Tárgyilagosan és csak ha muszáj.

4. Mit gondol, miért ért véget a kapcsolata?

a) Már nem működött, és nem volt értelme tovább húzni.

b) Ő volt a hibás, én úgy érzem, mindent megtettem.

c) Mindketten hibáztunk, ez lett a következménye.

5. Milyen gyorsan tud újra megbízni valakiben?

a) Könnyen, nem szabad a múlton rágódni!

b) Annyira sokat csalódtam már, hogy úgy érzem soha többet nem leszek képes teljesen bízni.

c) Óvatos vagyok, lassan építem fel az új kapcsolatot.

6. Hogyan kezeli az egyedüllétet szakítás után?

a) Bulizok, barátkozom, élvezem a szingliséget!

b) Rosszul viselem, sokszor érzem magam magányosnak.

c) Próbálom újra felfedezni önmagam és megérteni, hogy mire is van valójában szükségem.

7. Mi történik, ha véletlenül összetalálkozik az exével?

a) Mosolygok, udvarias vagyok, mintha mi sem történt volna.

b) Teljesen lefagyok vagy gyorsan elmegyek.

c) Korrekt vagyok vele, de nem csinálok úgy, mintha barátok lennénk.

8. Milyen tanácsot adna egy barátnőjének, aki épp most szakított?

a) Ne szomorkodjon, menjen el randizni, most jön a java!

b) Engedje ki a fájdalmat, sírjon csak, ha úgy esik jól.

c) Gondolja át, mit tanult, és mit szeretne másképp legközelebb.

Mutatjuk a kvíz szerint az Önre jellemző szakítás utáni viselkedést!

Értékelés:

Ha leginkább „a” válaszokat adott:

Ön nem hagyja, hogy egy szakítás hosszú ideig meghatározza a hangulatát, gyorsan tovább lép. Sokan irigylik ezt az erőt, de figyeljen arra is, hogy időnként megéri megállni és összegezni mi is történt, és egy kis szomorkodással sincsen semmi baj.