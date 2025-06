Micsoda öröm: a születésnapján lett édesapa a TV2 műsorvezetője

Össze tudja egyeztetni a munkát és apaságot

„Szerencsés az otthonunk elrendezése, a gyermekszoba is jól felszerelt, így én el tudok vonulni aludni, ami jól jön, mikor hajnali 4-kor kelek, hogy reggel 6 után már adásban legyek a Tényekben. A kisfiunk születése után két hét »apa-szabira« mentem, ami nagyon jó volt, de jó érzés volt a munkába visszatérni. A nézők nem tudják, de az elmúlt időben, a műtétem után, a pult alatt farmert és kényelmes cipőt viseltem, és mellém volt támasztva a mankó is. Szerencsére azóta már »eldobhattam«, de még járok gyógytornára és fokozatosan terhelem a lábam” –fogalmazott Varga Attila, aki a nyári terveikről is beszélt.

„Nagyon szeretjük Horvátországot, már többször is voltunk ott, és úgy tervezzük, hogy idén sem marad ki: ha a védőnő is áldását adja, és minden oltás rendben lesz, akkor szeretnénk bevállalni kisbabával is. Autóval is „könnyebben” elérhető, ezért akarjuk megpróbálni idén is, de már hármasban, vagy akár a nagyszülőkkel, családdal” – mosolygott a műsorvezető.