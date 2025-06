SMA Olivér arról álmodik, hogy egy nap járni fog - Videó

Már 8 éve küzd a kis SMA Olivér egy különleges genetikai betegséggel. Az SMA betegségről elsőként akkor hallott az ország, amikor az akkor másfél éves Györök Zente története bejárta a sajtót. A kisfiúnak szüksége volt egy életmentő kezelésre, viszont az injekció iszonyatosan drága, 700 millió Forint volt. Az ország egy emberként fogott össze a kis Zentéért: sportegyesületek, hírességek, politikusok és magánemberek egyaránt adakoztak, aminek hála a kisfiú megkaphatta az életmentő vakcinát. Zente állapota a kezelést követően nagyon sokat fejlődött: megtanult beszélni, bot segítségével pedig járni is tud már. Idő közben biciklizni is megtanult, erről korábban mi is írtunk, tavaly pedig megkezdte az első osztályt. A kisfiú története sajnos azonban nem egyedülálló. A 9 éves Olivérnél ugyanezt az izomsorvadással járó genetikai betegséget diagnosztizálták. Megkérdeztük a kisfiú szüleit, hogy mi az ő történetük és hogy van most Olivér.

SMA Olivér járni tanul.

Fotó: Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Katona Olivér 2016. december 29-én született Szombathelyen. Szülei elmesélése alapján egészséges, életerős babaként látta meg a napvilágot. Születése után egy éven át ugyanolyan szépen fejlődött, mint a többi kisgyerek, első születésnapján már kapaszkodva lépegetett. Ezt követően a szülők izgatottan várták, hogy a kis Olivér végre megtegye az első lépéseket önállóan, kapaszkodás nélkül is, de erre sajnos nem került sor. A kisfiú innentől kezdve egyre kevesebbszer állt fel, de mivel Olivér továbbra is ügyesen mászott, ezért a szülők nem gondoltak azonnal a legrosszabbra.

SMA Olivér szülei a lehető legrosszabb hírrel szembesültek

Amikor Olivér 15 hónapos korában megkapta a kötelező védőoltást, a gyerekorvos is észrevette, hogy valami nem stimmel. Ebben az időszakban figyelték meg szülei azt is, hogy Olivért a mászásnál egyre inkább a karját használja, azzal próbálja meg felhúzni magát és egyre kevésbé használja lábait – olvasható a család által létrehozott alapítvány oldalán.

Szülei elvitték a kis Olivért kivizsgálásokra, végül a SOTE II. számú gyermekneurológiai osztályán megállapították a diagnózist: SMA II, ami a gerincvelő izomsorvadását jelenti.

A szülőkben egy világ omlott össze, főleg, amikor szembesültek azzal, hogy ez egy élettel összeegyeztethetetlen genetikai betegség. Az izomsorvadás ugyanis nem csak a járáshoz, de a nyeléshez és a légzéshez használt izmokat is érinti.