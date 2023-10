Megható: már erre is képes az SMA-s Zente - videó

Fejlődni az állásban?! Bizony, létezik ilyen is. Szerencsére ez a művelet alapvetően már régen megy neki segédeszköz nélkül (hosszú sín, ami passzívan állít). Most mégis sokat fejlődött, mert nem ragaszkodik már a biztonságot adó közvetlen közelségemhez, sőt mindenféle más dologra is képes közben koncentrálni. És persze dolgozik a kezével is. Ilyen régen nem volt, félt mocorogni, félt az eséstől. Úgyhogy sokat fejlődött erőnlét és egyensúly téren is!