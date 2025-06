Hihetetlen szerencse: autótakarítás közben lett milliomos a lottónyertes

A mostanra már milliomos marylandi férfi nem is hitte volna, hogy az lesz a legjobb nap az életében, amikor úgy döntött, hogy kitakarítja az autóját. A jármű tisztítása közben ugyanis meglepő dologra bukkant.

Milliomos lett a férfi, aki autótakarítás közben bukkant a nyertes szelvényre Fotó:Unsplash.com

Philly Jawn épp Pennsylvaniából Marylandbe utazott június negyedikén. Útközben megállt egy pihenőnél, ahol vett némi rágcsálni valót meg egy lottószelvényt. A férfi a lottószelvényről ezt követően meg is feledkezett, közel egy hétig, amikor is úgy döntött, ideje kitakarítani az autót. Ekkor bukkant rá a kitöltött, de még be nem váltott papírra. Már majdnem kidobta a szelvényt, amikor eszébe jutott, hogy akár ellenőrizhetné is a lottó alkalmazásban. Ekkor derült ki, hogy élete egyik legnagyobb hibáját követte volna el, ha a szemetesben végzi a szelvény, ugyanis50 ezer dollárt, azaz nagyjából 17,5 millió forintot nyert.

Extázisba kerültem, mikor rájöttem, hogy nyertem

– idézi a People a férfit, aki hozzátette: reméli, ez az első győzelme a rá váró többi közül.

A szerencsés nyertes elárulta, hogy az elmúlt négy évben többször is lottózott, ilyenkor személyes jellegű számokat szokott választani, például egy ismerős vagy családtag születésnapját. Felfedte: a nyereményből kifizeti a tartozásait, a többit pedig félreteszi.