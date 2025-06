3 csillagjegy, aki megnyeri a szerelmi lottóötöst a szerdai teliholdnak köszönhetően

Újabb telihold közeledik, méghozzá igazán különleges: az indiánok eperholdnak nevezték a júniusi teliholdat, mert ekkortájt szedték az érett vadepret, ugyanakkor nem csak emiatt lesz fontos a június 11. sokak életében: a holdtölte hatására ugyanis több csillagjegy életébe belép a szerelem, a boldogság. De hogy kik is ezek a szerencsések? Horoszkópjuk alapján leplezzük le őket!

Három csillagjegynek elhozza a szerelmet a június 11-ei telihold Fotó: Unsplash

Csillagjegyek, akiknek szerelmet hoz a júniusi telihold

Ikrek

A Nap az Ikrekben jár, a Hold pedig a Nyilasban tart ellent, aminek hatására e máskor fecsegő, sokak szerint felszínes, de legalábbis alkalmazkodó, könnyed, flörtölő jegyre most mély beszélgetések és még mélyebb érzelmek várnak. Kedves Ikrek, lehet, hogy épp most ismersz meg valakit, akiveleleinte csak az a közös témátok, hogy ugyanaz a csillagjegyetek, netán csak tetszett egy vicc, amit megeresztett a társkereső-profilján, hamarosan azonban rájöttök, hogy sokkal több van köztetek, mint amire bármelyikőtök is számított. Vagy netán már kapcsolat vagy? Nos, ez esetben készülj fel, hogy hirtelen komolyabbá fordul minden. Ezúttal nem csak fecsegni fogsz az érzelmekről, hanem igazán meg is éled azokat!