A poklok poklát élte át a fiatal pár! Másfél évig terrorizálta őket a szomszédjuk

Kapucsengőjük kameráján keresztül zaklatott egy fiatal párt egy elmebeteg nő a nap minden részében. Drina Gray, Ben és Emma zaklatója rendkívül kitartó volt.

Másfél évig tartott a szörnyű zaklatás Fotó: Pexels.com

A probléma akkor kezdődött, amikor Drina a pár otthona alatti lakásba költözött be Wandsworth-ben, London délnyugati részén. Ben bejelentést is tett a nőről, mivel rugdosta kutyáját, ezzel pedig az 52 éves nő zaklatási sorozata el is kezdődött.

Drina Gray szidalmazta folyamatosan a fiatal párt, amit a kapucsengőjük kamerája rögzített is. A helyzetet fokozta, hogy volt olyan, mikor Drina a pár lakása elé vitte kutyáját, hogy ott végezze el a dolgát.

A The Sun cikke szerint 40 hónap börtönbüntetésre ítélték az idős nőt, miután beismerte a vádakat és elítélték zaklatásért, közrend elleni bűncselekményért, mert fenyegető magatartást tanúsított Ben ellen.

Kétszer a pár kapucsengőjének a kameráját is széttörte öklével, így kétrendbeli rongálásért is bűnhődnie kell.

Minden nap úgy érzem, hogy csapdában vagyok, tudva, hogy ő alattunk lakik, készen arra, hogy sértegessen, fenyegetőzzön és folyamatosan gúnyolódjon velem és a partneremmel

- mondta Ben.

Azt is mondta, hogy ahelyett, hogy otthona egy olyan hely lenne, ahol feltöltődhet, feszült, mert azt várja, mikor jön egy újabb zaklatási hullám a szomszédja részéről.

A bíróságon elhangzottak szerint Ben a 18 hónap alatt 140 különböző zaklatási esetet dokumentált. A nő olyanokkal fenyegetőzött, hogy lelövi Bent és Emmát. Azt is kijelentette, hogy fel fogja gyújtani a párt.

Drina Gray még az őrizetből is megszökött, majd hetekig tartó bujkálás után sikerült a nyomára bukkanni, hogy elítélhessék.