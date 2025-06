„A Marson olyan lesz az élet, mint egy börtönben" – Állítja a híres szakértő

Ahogy a világ egyre közelebb kerül a Mars-utazás valóra váltásához, egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a vörös bolygón való élet sokkal kevésbé lesz hősi és kalandokkal teli, mint azt a filmek sugallják. Egy neves brit űrmérnök szerint az ottani élet sokkal inkább fog hasonlítani a földi börtönök szigorú és korlátozó körülményeire, mintsem a felfedezők romantikus életére.

Ilyet lehet az élet a Marson? Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Prof. Lucy Berthoud, a Bristoli Egyetem űrrendszer-mérnöke szerint az elszigeteltség, a szűk tér, az egyhangú napi rutin és az íztelen ételek mind-mind közös jellemzői lesznek a marsi kolóniák és a földi börtönök életének. Berthoud kiemelte: a Mars kolóniákon élő űrhajósok ugyanúgy kis térben, korlátozott társas érintkezéssel, állandó veszélyben élnek majd, mint a börtönök lakói. A különbség mindössze annyi, hogy az egyik önként vállalt, míg a másik büntetés eredménye. Az űrhajósokat a NASA már évtizedek óta készíti fel hasonló környezetekben, például antarktiszi kutatóállomásokon, azonban Berthoud szerint a börtönök jelentik az eddigi legreálisabb párhuzamot. A Mars felszínén létrehozott lakóegységek hasonlóan szűkösek lesznek: az Apollo küldetések során például három ember mindössze 6,2 köbméteren osztozott.

Sokszor a földi élet is nehéz, a Marson viszont nem várt akadályokba ütközhetünk Fotó: rawpixel.com / NASA (Source)

A stressz szintje sem lesz alacsonyabb. Bár az űrhajósokat vészhelyzetek kezelésére is kiképzik, a folyamatosan fennálló életveszély hosszú távon mentálisan és fizikailag is megterheli majd őket. A napi rutint is a földi börtönökhöz hasonlóan szigorúan szabályozzák: az ISS-en például 15 órás munkanap, két óra kötelező testmozgás és mindössze egy óra szabadidő vár az asztronautákra. Az étkezés sem lesz ünnep: bár technikailag drágább és összetettebb ételeket kapnak majd, a változatosság és frissesség hiánya miatt étvágytalanság és súlyvesztés is előfordulhat. Ez a börtönök kosztjára emlékeztet, ahol az ételek olcsók, és gyakran alacsony tápértékűek. A legnagyobb kihívás azonban az elszigeteltség lesz. A Marson élők kapcsolatot csak korlátozott mértékben tarthatnak szeretteikkel, ráadásul bármilyen hazatérés legalább hat hónapot venne igénybe. Ez olyan pszichológiai terhet jelenthet, amit még a legedzettebb elméjű űrhajósoknak is nehéz lehet kezelni.