/E.T. kvíz: mennyire ismered a barátságos földönkívüli történetét?

Léteznek UFO-k? Az örök kérdés, amiről mindenkinek megvan a véleménye, de senki nem tudja biztosan a választ. Vannak, akik szeretnének hinni bennük, és vannak, akik szkeptikusok a földönkívüliek létezésével kapcsolatban. De mi most nem is erre a kérdésre keressük a választ a következő kvízben, hanem arra vagyunk kíváncsiak, mire emlékszel az ikonikus filmből?

E. T. a földönkívüli, töltsd ki a kvízt!

Fotó: (Fotó: Imdb)

Kvíz: 10 kérdés, és kiderül, mennyire emlékszel az ikonikus filmből!

E.T. örökre beírta magát a filmtörténelembe. Ugye, te is emlékszel arra a felejthetetlen pillanatra, amikor E. T. és a gyerekek elrepülnek a Hold előtt biciklin? Vagy E.T. legendás mondatára: „E. T. hazatelefonál!” Ez a film nemcsak egy történet, hanem egy érzés, egy nosztalgikus időutazás, ami újra és újra visszarepít minket a gyerekkor legcsodásabb pillanataiba. Készülj, mert most mélyebbre ásunk! Te vajon tényleg mindent tudsz a legendás földönkívüli filmről? Teszteld a tudásod a következő kvízzel!