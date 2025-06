Kovács Misi újra bajba került: a mozgássérült TikTok-sztárt szorítja az idő – Videó

Kevés olyan megható történet van, amely a hitről, az erőről és a kitartásról szól. Kovács Misi kálváriája azonban ezek közé tartozik. A 21 éves fiatal 2022-ben álmodott nagyot: az orosz-ukrán háború kitörése után Kárpátaljáról Budapestre költözött, teljesen egyedül, hogy új életet kezdjen. A mozgássérült fiatalt azóta az élet neveli és most hatalmas próba előtt áll. Ha nem segítenek neki, minden küzdelme hiába való volt.

Kovács Misi újra a követőihez fordult / Fotó: Bánkúti Sándor

Kovács Misi segítségért kiált

Misi gyermekbénulás miatt nem tud járni és ennek nehézségeit mutatja be a közösségi oldalán. A TikTok-sztár igazi példakép sorstársainak, hiszen úgy mutatja be mozgássérült életét, amivel hitet, erőt és reményt sugároz. Bármilyen nehéz helyzetben is van, a mosoly örök fegyvere – ahogy most is. Kovács Misi TikTok-oldalán vallotta be június elején, hogy nagy bajban van: május 31-én kellett kibútoroznia régi otthonából, és nincs pénze új albérletre, ezért összefogást kért a közösségétől, kaucióra gyűjt.

- Kisebb-nagyobb promós felkéréseim voltak a TikTokon, de nem fedezték a költségeimet. A TikTok mellett találtam egy olyan állást, ami mozgássérültként nekem megfelelő. Pénztáros leszek egy gyorsétteremben – részletezte korábban a Borsnak Misi, kiemelve: csak június végén állhat kassza mögé, így még nincs fizetése.

A fiatalnak 600 ezer forintot kellett gyűjtenie, és a segélykiáltást sokan meghallották. Az egyik jótevője szállást intézett neki egy hotelben, a Tündérkör Alapítvány pedig az összefogást sürgette Misiért a Facebookon. Ám ekkor jött a mélyütés: Misi elkésett, 325 ezer forint adományt tudott összegyűjteni, aminek egy részét kénytelen volt felélni…

A jótevőm 4 napra fizette ki a szállásomat, viszont én több mint másfél hétig kénytelen voltam hotelben lakni, amíg nem történt változás. A pénzhez muszáj volt hozzányúljak

– vallotta be Misi.

Újabb összefogás mentheti meg

A TikTok-sztár ezután újabb lehetőséget kapott. Talált egy albérletet, és a lakás tulajdonosa egy ajánlattal a jótevője lett!

- Június 8-án költöztem be, a tulajdonos nagyon jó fej volt, és bizalmat szavazott nekem. Megengedte, hogy beköltözzek, miután kifizettem a szükséges összegnek kicsit kevesebb mint a felét, 250 ezer forintot – mondta lelkesen.