„Úgy érzem, kettétörtem ettől az egésztől” – a rendőrök úgy vélik már nem él a templom mellől eltűnt édesanya, összeroppant a család

A 34 éves Reanne Clousont immáron egy hónapja keresik kétségbeesve rokonai a rendőrökkel együtt, akik azonban nyomozás jelenlegi állása szerint úgy vélik, hogy a családanya már nem élhet. Reannát utoljára egy templom közelében látták Coventry-ben, azóta pedig már többek között rendőrkutyákkal is keresték őt, de mindhiába. Annyi előrelépés történt csupán ügyében, hogy három gyanúsítottat letartóztattak, az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja és gyilkosság feltételezett vádja miatt.

Fotó: Unsplash

A május 21-én eltűnt anya megtalálásának utolsó reménye érdekében Jim Munro nyomozó a helyiek segítségét kérte. Közölte, akár névtelen hívásokat is fogadnak annak érdekében, hogy megoldják az ügyet még akkor is, ha úgy vélik, Reanne már elhunyt. Választ akarnak adni a családjának, hogy mi is történt a 34 éves nővel, akinek édesanyja, Lynne Sparks, szintén abban bízik, valaki látta azt, mi történt:

Tud bárki bármit is Reanne eltűnéséről?

- tette fel a szívszorító kérdést, amelyet után már a következőt kérte:

Én csak vissza akarom kapni a kislányomat, lezárást szeretnénk

- tette hozzá az anya, akivel másik lánya, Reanne ikertestvére, Kristen is teljes mértékben egyetért:

Ő nemcsak a testvérem, hanem az ikrem. Ő egy anya, egy lány gyermek, egy nagynéni. Ő az én másik felem, a legjobb barátom, a mindenem. Úgy érzem, kettétörtem ettől az egésztől, hiszen nekünk olyan kötelékünk van, amit csak az ikrek érhetnek. Kétségbe vagyunk esve, csak meg akarjuk találni őt, bármi is történt

- idézte őt a Mirror hozzátéve, Reanne szexmunkásként dolgozott.