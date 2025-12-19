Egy francia játék, ami mindenkit megvett: nem véletlenül imádják!

Erre nem sokan számítottak! A The Game Awards 2025-ös gáláján szinte minden díjat egy francia játék zsebelt be.
Vágólapra másolva!
Tűkön ülve várta a teljes gamer közösség, hogy milyen nagy bejelentésekkel fűszerezik meg a The Game Awards 2025-öt, a videójátékok nem hivatalos Oscar-gáláját. Két kiemelkedő alkotás indult versenybe a különböző kategóriák elsőségéért, azonban végül elmaradt a fej-fej melletti szoros befutó. A Clair Obscur: Expedition 33 jött, látott és majdnem mindent besöpört, a hoppon maradt Kingdom Come Deliverance 2 a sarokban szomorkodhatott, valamint mémelhetett a közösségi médiában csalódottságában. A francia fejlesztők remekműve tényleg megéri az összes percet, amit a szabadidőből rááldoznak azok a játékosok, akik nyitottak a körökre osztott, Final Fantasyre emlékeztető játékmenetre, valamint a fantasy elemekkel felépített, a valóságtól végletekig elrugaszkodott miliőre.
a legjobb esportoló: Chovy (Gen.G, League of Legends)
a legjobb esport csapat: Team Vitality (Counter-Strike 2)
a legjobb esport játék: Counter-Strike 2
az év tartalomgyártója: MoistCr1TiKaL
a nép hangja, avagy a közönségdíj: Wuthering Waves
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.