Egy francia játék, ami mindenkit megvett: nem véletlenül imádják!

Tűkön ülve várta a teljes gamer közösség, hogy milyen nagy bejelentésekkel fűszerezik meg a The Game Awards 2025-öt, a videójátékok nem hivatalos Oscar-gáláját. Két kiemelkedő alkotás indult versenybe a különböző kategóriák elsőségéért, azonban végül elmaradt a fej-fej melletti szoros befutó. A Clair Obscur: Expedition 33 jött, látott és majdnem mindent besöpört, a hoppon maradt Kingdom Come Deliverance 2 a sarokban szomorkodhatott, valamint mémelhetett a közösségi médiában csalódottságában. A francia fejlesztők remekműve tényleg megéri az összes percet, amit a szabadidőből rááldoznak azok a játékosok, akik nyitottak a körökre osztott, Final Fantasyre emlékeztető játékmenetre, valamint a fantasy elemekkel felépített, a valóságtól végletekig elrugaszkodott miliőre.

A Clair Obscur: Expedition 33 jött, látott és győzött a The Game Awards-on Fotó: YouTube

The Game Awards 2025 nyertesei