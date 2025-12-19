Egy francia játék, ami mindenkit megvett: nem véletlenül imádják!

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 13:25
Erre nem sokan számítottak! A The Game Awards 2025-ös gáláján szinte minden díjat egy francia játék zsebelt be.

Tűkön ülve várta a teljes gamer közösség, hogy milyen nagy bejelentésekkel fűszerezik meg a The Game Awards 2025-öt, a videójátékok nem hivatalos Oscar-gáláját. Két kiemelkedő alkotás indult versenybe a különböző kategóriák elsőségéért, azonban végül elmaradt a fej-fej melletti szoros befutó. A Clair Obscur: Expedition 33 jött, látott és majdnem mindent besöpört, a hoppon maradt Kingdom Come Deliverance 2 a sarokban szomorkodhatott, valamint mémelhetett a közösségi médiában csalódottságában. A francia fejlesztők remekműve tényleg megéri az összes percet, amit a szabadidőből rááldoznak azok a játékosok, akik nyitottak a körökre osztott, Final Fantasyre emlékeztető játékmenetre, valamint a fantasy elemekkel felépített, a valóságtól végletekig elrugaszkodott miliőre.

A Clair Obscur: Expedition 33 jött, látott és győzött a The Game Awards-on
A Clair Obscur: Expedition 33 jött, látott és győzött a The Game Awards-on Fotó: YouTube

The Game Awards 2025 nyertesei

  • az év játéka: Clair Obscur: Expedition 33
  • a legjobb független játék: Clair Obscur: Expedition 33
  • a legjobb mobilos játék: Umamusume: Pretty Derby
  • a legjobb sztori: Clair Obscue: Expedition 33
  • a legjobb zene: Clair Obscur: Expedition 33
  • a legjobb színészi alakítás: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
  • a legnagyobb hatású (a szórakoztatáson túl valódi edukációs üzenettel is rendelkező) játék: South of Midnight
  • a legjobb akció-kalandjáték: Hollow Knight: Silksong
  • a legjobb szerepjáték: Clair Obscur: Expedition 33
  • a legjobb verekedős játék: Fatal Fury: City of the Wolves
  • a legjobb játék a családoknak: Donkey Kong Bananza
  • a legjobb sport- és versenyjáték: Mario Kart World
  • a legjobb többjátékos játék: Arc Raiders
  • a legjobb művészi dizájn: Clair Obscur: Expedition 33
  • a legjobb rendezés: Clair Obscur: Expedition 33
  • a legjobb AR- és VR-játék: The Midnight Walk
  • a legjobb akciójáték: Hades II
  • a legjobb stratégiai és szimulációs játék: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  • a legjobb hang: Battlefield 6
  • a legjobb, “még mindig támogatják” játék: No Man’s Sky
  • a legjobb debütáló független játék: Clair Obscur: Expedition 33
  • a legjobb közösségi támogatással rendelkező játék: Baldur’s Gate 3
  • innováció a kezelhetőségben, a játék, amivel tényleg mindenki játszhat: Doom: The Dark Ages
  • a legjobb videójátékos adaptáció: The Last of Us-sorozat, 2. évad
  • a legjobban várt játék: Grand Theft Auto VI
  • a legjobb esportoló: Chovy (Gen.G, League of Legends)
  • a legjobb esport csapat: Team Vitality (Counter-Strike 2)
  • a legjobb esport játék: Counter-Strike 2
  • az év tartalomgyártója: MoistCr1TiKaL
  • a nép hangja, avagy a közönségdíj: Wuthering Waves

 

