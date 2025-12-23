KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Meghalt a Call of Duty alkotója - nyomozás indult halálának ügyében

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 09:35
Tragikus autóbaleset követelte az 55 éves videójáték-készítőnek és utasának életét. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy mi miatt sodródhatott le az útról a híres Call of Duty alkotója.

Az 55 éves Vince Zampella, a Call of Duty alkotója, vasárnap egy tragikus autóbalesetben elhunyt egy Los Angeles közelében lévő autópályán. A hírek szerint az eset egy autót érintett, és a hatóságok jelenleg is vizsgálják mi történt.

Autóbalesetben hunyt el a Call of Duty alkotója.
Autóbalesetben hunyt el a Call of Duty alkotója (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A hatóságok vizsgálják mi miatt sodródhatott le a Call of Duty alkotója az útról

A baleset helyi idő szerint körülbelül 12:45-kor történt Dél-Kalifornia Angeles Crest Highway-en. A kaliforniai autópálya-rendőrség Altadena körzeti irodájának tisztjei vonultak a helyszínre. A hatóságok eddig még nem erősítették meg a sofőr és utasa kilétét, akik mindketten életüket vesztették.

Ismeretlen okok miatt a jármű lesodródott az útról, majd egy betonkorlátnak csapódott, ami teljesen beborította.

- közölte az autópálya-rendőrség.

Az utas kirepült, a sofőr pedig a járműben maradt. Mindkét fél belehalt sérüléseibe. Jelenleg nem tudni, hogy az alkohol és/vagy a kábítószerek befolyásolták-e a balesetet.

A források szerint Zampella egy Ferrarival dél felé haladt a Crest Highway-en, amikor a baleset történt. Még a helyszínen életét vesztette a tűzben, míg utasát a kórházban nyilvánították halottnak.

Zampella Jason West-tel közösen alapította az Infinity Ward és a Respawn Entertainment stúdiókat. Az előbbinél segített létrehozni a Call of Duty franchiset. 2010-ben, az Activision általi felvásárlás után vitatott módon elvált a cégtől, Zampella és West elindították a Respawn-t. Végül Zampella 2013-ban hagyta el a céget, mielőtt olyan játékokat fejlesztett volna, mint a Titanfall és a Star Wars Jedi sorozat. Ő vezette az Electronic Arts csapatát is a Battlefield videojáték-franchise mögött - közölte a Deadline.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
