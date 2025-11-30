Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Minden tekintet Budapestre szegeződik, világsztárokkal van tele a főváros

MVM Dome
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 22:15
BudapestCounter Strike
Elképesztő csapatok, fantasztikus esportolók vették be az MTK Sportparkot, majd hamarosan 20 000 néző előtt küzdenek meg az MVM Dome-ban.

Az elmúlt években több olyan rendezvény színesítette a budapesti palettát, amely fókuszában a még mindig fenntartásokkal kezelt esport állt. A kompetitív videójátékozás megkerülhetetlen szabadidős tevékenységgé, valamint karriercéllá nőtte ki magát, ezért egyre inkább beszivárog a köztudatba. A rajongók és érdeklődők számára a V4 Future Sports Festival, valamint az előző kettő T-esport Bajnokság jelentette azt az európai szintet, amiért érdemes volt kilátogatni a HUNGEXPO-ra. Most azonban tényleg a jéghegy csúcsa tornyosul az MTK Sportparkban, valamint december 11-14. között az MVM Dome-ban. Donk, apEX, ZywOo, NiKo, m0NESY, SunPayus és a hazai rajongók legnagyobb örömére torzsi hamarosan becsatlakozik a küzdelmekbe, hogy élet-halál harcot vívjanak az idei év utolsó trófeájáért.

A valaha volt legnagyobb esport rendezvény zajlik Budapesten, ahol két magyarért szorít egy egész ország  Forrás: StarLadder

Már az egy óriási dolog, hogy egyáltalán van magyar közvetítés a Majorről, az tényleg csak hab a tortán, hogy az év legnagyobb Counter-Strike 2 versenyét budapesti helyszínről tudósíthatják tömegeknek. Évente összesen két ekkora volumenű, kvázi világbajnokságot rendeznek a világ legnépszerűbb lövöldözős, FPS-játékában. Idén az elsőt a BLAST.tv Austinba vitte el, hogy a Moody Centerben őrjöngő szurkolók tömegei előtt a Team Vitality újabb bajnoki címet szerezzen. A budapesti tornát a StarLadder bonyolítja le a színfalak mögött. Az ukrán versenyszervező 2019 után kapott ismét lehetőséget arra, hogy Majort rendezzen. Az elvárások hatalmasak, azonban az első nap technikai nehézségei után kifejezetten jól teljesítenek a stábtagok. Kisebb csúszások természetesen előfordulnak, de egy ekkora eseményen ez még bőven belefér.

Több különlegesség is fémjelzi a StarLadder Budapest Major 2025-öt. A történelem során először három győzelemig tartó szériával zárják le a versenyt, azaz Bo5-ben dől majd el, hogy melyik csapat tagjai vihetik haza az 500 000 dolláros főnyereményt. Szintén nem jellemző még mindig a CS2-es berkekben, hogy az első meccstől az utolsóig élő közönség előtt játszhatnak a világ legjobbjai. Az MTK Sportpark 2000 fő befogadására alkalmas, az MVM Dome ennek tízszeresét, 20 000 rajongót csődít majd a lelátókra. A magyar nézők a helyszínen, a legnagyobb videós platformokon követhetik az eseményeket, valamint először a televízióban is odakapcsolhatnak a mérkőzésekre. Ez egy olyan újdonság, ami megszólíthatja azokat a célcsoportokat, akik lehet sosem találkoztak még versenyszintű gaminggel.

A négy szakaszból álló Major Stage 1, Stage és Stage 3 mérkőzései már javában zajlanak, először az alacsonyabb rangsorolt együtteseknek kell megmászni a lépcsőfokokat, miközben becsatlakoznak melléjük a meghívottak. Torzsás ‘torzsi’ Ádám és a MOUZ a Stage 3-ban kezdi meg a tornát, ugyanis az európai székhelyű csapat abszolút a világ elitjébe tartozik, így nekik nem kell átverekedniük magukat a papíron gyengébb szakaszokon. Eggyel alacsonyabban rangsorolt kalapba tartozik a Team Liquid, amely ötösnek a vezetőedzője nem más, mint Bea ‘flashie’ Viktor. A két magyar érdekeltség akár már rögtön a Stage 3 első napjaiban egymásnak feszülhet, ha sikerül “túlélnie” a Stage 2-t a Flashie-éknek.

A célok minden játékos számára ugyanazok: minél közelebb jutni az első budapesti Major trófeájához. A legnagyobb esélye talán a FURIA-nak és a Team Vitalitynek van, mivel ez a két csapat nyerte meg idén gyakorlatilag az összes fontosabb versenyt, ők vannak jelenleg a legjobb formában. Ezek azonban csak statisztikák, a színpadon derül majd ki, hogy valójában kiben van meg a tűz, az akarat és az alázat. A helyszínen és a képernyők előtt egy emberként szurkol egész Magyarországnak torzsinak és flashie-nek, ez a löket meg akár a csúcsra is repítheti a két magyar kiválóságot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
