Vasárnap rendezik az esportok Bajnokok Ligáját: milliók tapadnak majd a képernyőkre

Vasárnap rendezik az esportok Bajnokom Ligáját: milliók tapadnak majd a képernyőkre

világbajnokság
2025. november 05.
videójátékokleague of legends
November 9-én rendezik meg az idei év legnézettebb párharcát, ahol összecsap a világ két legerősebb League of Legends csapata, a T1 és a kt Rolster.

A számháború mindig velejárója a világ legnagyobb sport és esport eseményeinek. Hányan kapcsoltak a Tour de France-ra, mennyien követték élőben a Super Bowlt, a Bajnokok Ligája, az NBA, a The International vagy épp a Mid-Season Invitational döntőjét, ki tudta bevonzani a legtöbb régi és új érdeklődőt az adásokba. Azonban hiába tud egyre nagyobb követőtábort felmutatni a Mobile Legends: Bang Bang, hiába összesített nézőszámban ver minden más eseményt az Esports World Cup, a League of Legends hivatalos világbajnokságának nincsenek valódi kihívói. A világ legnépszerűbb esport játékának legrangosabb szériája elé még azok is odaülnek, akik évente csak egyetlen egyszer döntenek úgy, hogy azt nézik, ahogy mások kompetitíven videójátékoznak. A presztízs hatalmas, a játékosok felé támasztott elvárások szintén. Azonban csak egyetlen egy csapat tagjai emelhetik magasba azt a trófeát, ami megkoronázza az idei évüket.

A T1 sorozatban negyedik fináléját vívja, ezúttal egy másik dél-koreai csapat az ellenfél az utolsó szériában  Forrás: Colin Young-Wolff/Riot Games

Az idei évben hatalmas meglepetésre nem a bajnokok, sőt nem is az ezüstérmesek verekedték el magukat a fináléba. Miután Kína viszonylag hamar két csapatával is kapitulált, már csak az maradt egyedüli kérdésként, hogy sikerülhet-e a második legerősebb régiónak meglepnie Dél-Koreát, amelyik négy együttessel is bejutott a rájátszásba. Tarzan és Kanavi hiába próbálkoztak, az Anyone’s Legends és a Top Esports elvérzett a kieséses szakaszban. Hasonlóan korán búcsúzott a Gen.G, amelyik az idei évben abszolút a legnagyobb esélyesként, a dél-koreai profi liga bajnokaként érkezett meg a LoL-vébére. A Chovy vezette ötös minden összecsapásnak esélyesként ment neki, azonban hiába a papíron remekül mutató statisztikák és győzelmi sorozatok, az elődöntőben a kt Rolster újra meglepte a világranglista éllovasát. Bdd és társai idén második alkalommal múlták felül egyik legnagyobb riválisukat, ezzel bejutottak a nagydöntőbe. A másik ágról már-már hagyomásnak mondható módon a T1, azaz Faker és csapattársai érkeztek, akik sorozatban negyedik világbajnoki döntőjüket vívják meg. Az előző három alkalomból kétszer győztesként állhattak fel a számítógépek elől, 2023-ban a Weibo Gaminget, 2024-ben a Bilibili Gaminget múlták felül. A kínai csapatok ellen továbbra is hibátlan a T1 mérlege, ha Worlds-fináléról van szó, azonban most egy dél-koreai vetélytárssal néznek farkasszemet.

A kt Rolster nagy meglepetésre, a három nagy dél-koreai együttes (Gen.G, T1 és Hanwha Life Esports) árnyékában óriási menetelést mutatott eddig a kínai rendezésű világversenyen. A svájci szakaszban és a negyeddöntőben sem veszítettek pályát, az elődöntőben mindössze egyetlen egyszer kényszerítették őket szürke képernyőre. Bombaformában vannak a veteránok és az újonc Peter is, aki az egyik legfényesebb csillaga a Worldsnek. Ezzel szemben a T1 alaposan megszenvedett már azzal is, hogy egyáltalán ott legyenek a versenyen. Csak negyedikként jutottak ki a dél-koreai topligából, majd hullámvölgybe kerültek, amelyet csak a rájátszásra hagytak maguk mögött. Az elődöntőben ellenállhatatlanok voltak Fakerék, így magabiztosan várhatják az utolsó összecsapást.

A Worlds 2025 döntőjét magyar nyelven, élőben néhány kiválasztott moziteremben, valamint a legnagyobb streaming platformokon követhetik az érdeklődők. Mivel Csengtu ad otthont a T1 vs KT Bo5-ös szériájának, ezért magyar idő szerint 08:00-kor már elkezdődik a látványos megnyitóünnepség, hogy utána minden tekintet a játékosokra szegeződjön.

