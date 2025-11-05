Vasárnap rendezik az esportok Bajnokok Ligáját: milliók tapadnak majd a képernyőkre

A számháború mindig velejárója a világ legnagyobb sport és esport eseményeinek. Hányan kapcsoltak a Tour de France-ra, mennyien követték élőben a Super Bowlt, a Bajnokok Ligája, az NBA, a The International vagy épp a Mid-Season Invitational döntőjét, ki tudta bevonzani a legtöbb régi és új érdeklődőt az adásokba. Azonban hiába tud egyre nagyobb követőtábort felmutatni a Mobile Legends: Bang Bang, hiába összesített nézőszámban ver minden más eseményt az Esports World Cup, a League of Legends hivatalos világbajnokságának nincsenek valódi kihívói. A világ legnépszerűbb esport játékának legrangosabb szériája elé még azok is odaülnek, akik évente csak egyetlen egyszer döntenek úgy, hogy azt nézik, ahogy mások kompetitíven videójátékoznak. A presztízs hatalmas, a játékosok felé támasztott elvárások szintén. Azonban csak egyetlen egy csapat tagjai emelhetik magasba azt a trófeát, ami megkoronázza az idei évüket.

A T1 sorozatban negyedik fináléját vívja, ezúttal egy másik dél-koreai csapat az ellenfél az utolsó szériában Forrás: Colin Young-Wolff/Riot Games

Az idei évben hatalmas meglepetésre nem a bajnokok, sőt nem is az ezüstérmesek verekedték el magukat a fináléba. Miután Kína viszonylag hamar két csapatával is kapitulált, már csak az maradt egyedüli kérdésként, hogy sikerülhet-e a második legerősebb régiónak meglepnie Dél-Koreát, amelyik négy együttessel is bejutott a rájátszásba. Tarzan és Kanavi hiába próbálkoztak, az Anyone’s Legends és a Top Esports elvérzett a kieséses szakaszban. Hasonlóan korán búcsúzott a Gen.G, amelyik az idei évben abszolút a legnagyobb esélyesként, a dél-koreai profi liga bajnokaként érkezett meg a LoL-vébére. A Chovy vezette ötös minden összecsapásnak esélyesként ment neki, azonban hiába a papíron remekül mutató statisztikák és győzelmi sorozatok, az elődöntőben a kt Rolster újra meglepte a világranglista éllovasát. Bdd és társai idén második alkalommal múlták felül egyik legnagyobb riválisukat, ezzel bejutottak a nagydöntőbe. A másik ágról már-már hagyomásnak mondható módon a T1, azaz Faker és csapattársai érkeztek, akik sorozatban negyedik világbajnoki döntőjüket vívják meg. Az előző három alkalomból kétszer győztesként állhattak fel a számítógépek elől, 2023-ban a Weibo Gaminget, 2024-ben a Bilibili Gaminget múlták felül. A kínai csapatok ellen továbbra is hibátlan a T1 mérlege, ha Worlds-fináléról van szó, azonban most egy dél-koreai vetélytárssal néznek farkasszemet.