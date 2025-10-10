Gyomorforgató valóságshow: patkányokon és rovarokon élt a győztes, alig ötmilliót nyert

Takami Kósun a 21. század legelején írta be magát a modern irodalom történelemkönyvébe, amikor Battle Royale című regényét elkezdték japánról lefordítani más nyelvekre. Magyarországon először 2006-ban került a könyvesboltok polcaira a mű, amely 42 középiskolás élet-halál küzdelmét mutatja be egy lakatlan szigeten. A műfaj viszonylag gyorsan beszivárgott a popkultúrába, elég csak Suzanne Collins - Az éhezők viadala trilógiájára és a PlayerUnknown’s Battleground, valamint Fortnite videójátékokra gondolni. Ezekre az alapokra húzták fel Kínában a napokban lezárult Seven Stars Mountain Cup Extreme Wilderness Survival Challange-et, azaz egy olyan valóságshow-t és túlélő-versenyt, ahol 70 napon keresztül kellett a Zhangjiajie nemzeti parkban túlélni a versenyzőknek. A 69 eltöltött éjszaka során a változékony időjárás, az étel- és vízhiány, valamint a mentális kihívások egyaránt hátráltatták a jelentkezőket. Végül a 33 éves Yang Dongdong bírta a legtovább, aki civilben méhészként dolgozik.

Yang DongDong vihette haza a túlélő valóságshow főnyereményét, miután túlélt 69 éjszakát egy dzsungelben. A képpáron jól látszik, mennyit változott a műsor alatt (Forrás: Dexerto)

Battle Royale valóságshow: 70 napon keresztül kellett életben maradni

A vadon eseményeit a közösségi médiában követhették a kínai nézők az első perctől az utolsóig. A maratoni küzdelemben nem egymással, hanem a természettel harcoltak Yangék. A győztes halászott, vadászott, patkányt és rovarokat evett a legnehezebb napokon, többször tette próbára szervezetét az ismeretlen bogyók elfogyasztásával, miközben végig arra gondolt, hogy képes lesz teljesíteni ezt az extrém kihívást. Az utolsó napokon a szervezők egy tálat, valamint 200 gramm sót biztosítottak minden még versenyben maradt játékosnak, ami segített a végső hajrában. Yang közel 15 kg-ot veszített a 70 nap alatt, egyébként jó fizikai állapotban várta a szervezőket, akik egy tábortűz mellett közölték a győztessel, hogy ő nyerte meg a 4,7 millió forintos fődíjat.

A verseny megálmodói nemcsak azért hozták létre ezt az extrém “való életbeli battle royale-t”, hogy az emberi tűrőképesség határait feszegessék, hanem szerették volna bemutatni Zhangjiajie lenyűgöző tájait. Az 1,5 millió lakosú város mellett található 4810 hektáros erdős területet az UNESCO 1992-ben a világörökség részévé nyilvánította, ahol többek között a világ legmagasabb külső liftjével (326 méter magas) is utazhat a látogató.

