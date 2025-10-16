Hiába bojkottálták, rekordokat döntött a Harry Potter

Az utóbbi évek egyik legnagyobb meglepetéseként robbant be a köztudatba a Hogwarts Legacy, azaz a Harry Potter-univerzum legújabb újragondolása. Bár a “kis túlélő” egyáltalán nem kerül a képernyőre, mivel a cselekmény a 19. század végén játszódik, ez egyáltalán nem tántorította el azokat a vásárlástól, akik szerettek volna belekóstolni a nagybetűs varázsvilágba. Kihívások, küldetések, gyűjthető csecsebecsék, harc, ármány és szenvedély, ez mind-mind megtalálható a Roxfort környékén játszódó események forgatagában, nem véletlen adtak el 35 millió darab (!) példányt a különböző platformokon a játékból. Sokan mégis úgy gondolják, hogy meg kellett volna buknia a Hogwarts Legacynek, ők biztosan csalódottak a csilingelő dollármilliók miatt.

Már készül a Harry Potter-játék második része Fotó: Sigma Epsilon

Ezért estek neki a rajongók a Harry Potter-videójátéknak

De miért akarták bojkottálni a legújabb “harry potteres” programot? Sokan – és itt tényleg nem egy hangos kisebbségről van szó, annál azért jóval nagyobb tömegről – úgy gondolták, hogy az Avalanche Software fejlesztői nem megfelelő módon nyúltak ahhoz az alapanyaghoz, amit J.K. Rowling a vonatútjain papírra vetett. Többen megkérdőjelezték a létjogosultságát egy 1890-es években játszódó történetben annak, hogy a karakterek között van transznemű és LGBTQ+ is. Ennek a csoportnak a zászlajára pont Rowling tételmondatait vésték fel az online térben gyülekező “lázadozók”, mivel az írónő nyíltan kifejezte többször azt, hogy nem ért ezzel azzal a közbeszéddel, ami egyre inkluzívabb a fent említett, bizonyos régiókban tiltott, sőt büntetett emberekkel szemben.

Az Avalanche többször nyilatkozta, hogy a Hogwarts Legacy bár a rowlingi alapokra építkezik, a fejlesztés során egyetlen egy alkalommal sem konzultáltak a posztmodern irodalom egyik legnagyobb alakjával. Teljesen önállóan, házon belül építették fel a múlt Roxfortját, töltötték meg karakterekkel és szörnyekkel. Magukra vállalták a felelősséget, amikor megvádolták azzal őket, hogy indokolatlan módon, nyíltan terjesztették a “genderpropagandát”. A rajongók visszajelzései, valamint az eladási számok mutatják, hogy ők döntöttek jól.