Brutális drágulást jelentettek be: mutatunk egy kiskaput, így spórolhatsz

Derült égből villámcsapásként érte a gamereket a hír, amit néhány napja jelentett be a Microsoft és az Xbox. A világ egyik, ha nem a legnépszerűbb videójátékos szolgáltatása, a Game Pass havidíja olyan mértékben megdrágult egyik pillanatról a másikra, hogy hirtelen tömegek szabadultak rá arra a felületre, ahol az előfizetés lemondható. Ennek eredményeképpen elérhetetlenné vált ez az aloldal, amire lehet még a Microsoft sem készült fel sem testben, sem lélekben. Van azonban egy módszer, amivel viszonylag könnyedén lehet súlyos ezer forintokat spórolni, miközben nem csap át a kattintgatás az illegalitásba.
Jelenleg magyarországi IP-címmel négy Game Pass előfizetési csomagból választhatnak a gamerek:
Az egyes lépcsőfokok között számos különbség figyelhető meg. Az Ultimate tartalmazza az összes extra tagságot (EA Play és Ubisoft), valamint itt érhetőek el az első napon az új megjelenések, valamint itt a legnagyobb az elérhető gyűjtemény, amiből válogathatnak a felhasználók. A PC-s kiadás a nevéből adódóan csak az asztali számítógépekre koncentrál, itt nincs átjárhatóság az Xbox és a PC között.
Hogyan lehet mégis spórolni? Mind az Essential, mind a Premium rendelkezik próbaidőszakkal, amelyet kedvezményes áron vásárolhatnak meg az új előfizetők. Az Essential az első hónapban 350 Ft-ba kerül, a Premiumért az első 14 napban 350 Ft-ot kérnek. Ha lejár ez az időszak, akkor nincs más dolga a gamernek, mint regisztrál egy új fiókot, ahol újrakezdheti ezt a kedvezményes próbát. A hátránya, hogy mindig új fiók kell, így az előrehaladások és a kitüntetések elvesznek, cserébe jóval kevesebbet fizet, mintha rendszeres előfizetőként számolna vele a Microsoft.
A drágulásért cserébe olyan funkciók költöztek az előfizetési szintekbe, amik eddig egyáltalán nem voltak elérhetőek a gamerek számára. Az Essential csomag a játékokra fordított vásárlások után 25 000 pontnyi (25 dollárnyi) jutalmat ad évente. Premiumnál ennek a duplája üti a markát a játékosoknak. Az Ultimate ezt is duplázza, egészen 100 dollárig kapnak ilyen módon visszatérítést a felhasználók, valamint jóval könnyebben juthatnak pontokhoz, egyes Game Pass-címekre akár 30% kedvezmény üti a markukat, a nem game passes programoknál ez a kedvezmény 20%-ban maximalizálódik.
Mindenképpen azoknak érdemes az Ultimate-re előfizetni, akik rendszeresen játszanak, streamelnek és vásárolnak játékokat. Egyébként az évi több mint 100 000 Ft-os összeg kifejezetten soknak tűnik még úgyis, hogy az új AAA-kategóriás címekért a kiadó akár 25-30 000 forintot is elkér. A Game Pass esetében csak addig kapja meg a felhasználó a hozzáférést az egyébként tényleg jelentős mennyiségű alkotáshoz, amíg él az előfizetése. Ez az a korlát, ami talán a legnagyobb ellenérvként bukkan fel mindig, amikor a hasonló szolgáltatások szóba kerülnek. A Microsoft egyetlen igazi szerencséje, hogy jelenleg nincs alternatívája azoknak a gamereknek, akik legális úton szeretnének hozzáférni több száz kiváló játékhoz. Ezzel együtt mindenképpen el kell gondolkodnia az amerikai vállalatnak, hogy hol lesz az a határ, amikor már egyszerűen nem bírja el a piac a további áremeléseket.
