Brutális drágulást jelentettek be: mutatunk egy kiskaput, így spórolhatsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 11:20
Ennek garantáltan senki sem fog örülni! A világ egyik legnépszerűbb videójátékos előfizetése, a Game Pass elképesztő módon megdrágult. Jó hír azonban, hogy vannak olyan kevésbé ismert kiskapuk, amik segítségével rengeteget lehet spórolni. Mutatjuk, hogy védekezz a drágulás ellen!

Derült égből villámcsapásként érte a gamereket a hír, amit néhány napja jelentett be a Microsoft és az Xbox. A világ egyik, ha nem a legnépszerűbb videójátékos szolgáltatása, a Game Pass havidíja olyan mértékben megdrágult egyik pillanatról a másikra, hogy hirtelen tömegek szabadultak rá arra a felületre, ahol az előfizetés lemondható. Ennek eredményeképpen elérhetetlenné vált ez az aloldal, amire lehet még a Microsoft sem készült fel sem testben, sem lélekben. Van azonban egy módszer, amivel viszonylag könnyedén lehet súlyos ezer forintokat spórolni, miközben nem csap át a kattintgatás az illegalitásba.

Rossz hírt kaptak a gamerek: durván megnőtt a Game Pass havidíja
Rossz hírt kaptak a gamerek: durván megnőtt a Game Pass havidíja  Fotó: Unsplash

Így spórolj, ha nem akarod lemondani a Game Pass-előfizetésedet!

Jelenleg magyarországi IP-címmel négy Game Pass előfizetési csomagból választhatnak a gamerek:

  • Essential csomag: 3590 Ft/hónap
  • Premium csomag: 4990 Ft/hónap
  • Ultimate csomag: 10 890 Ft/hónap
  • PC csomag: 5990 Ft/hónap

Az egyes lépcsőfokok között számos különbség figyelhető meg. Az Ultimate tartalmazza az összes extra tagságot (EA Play és Ubisoft), valamint itt érhetőek el az első napon az új megjelenések, valamint itt a legnagyobb az elérhető gyűjtemény, amiből válogathatnak a felhasználók. A PC-s kiadás a nevéből adódóan csak az asztali számítógépekre koncentrál, itt nincs átjárhatóság az Xbox és a PC között.

Hogyan lehet mégis spórolni? Mind az Essential, mind a Premium rendelkezik próbaidőszakkal, amelyet kedvezményes áron vásárolhatnak meg az új előfizetők. Az Essential az első hónapban 350 Ft-ba kerül, a Premiumért az első 14 napban 350 Ft-ot kérnek. Ha lejár ez az időszak, akkor nincs más dolga a gamernek, mint regisztrál egy új fiókot, ahol újrakezdheti ezt a kedvezményes próbát. A hátránya, hogy mindig új fiók kell, így az előrehaladások és a kitüntetések elvesznek, cserébe jóval kevesebbet fizet, mintha rendszeres előfizetőként számolna vele a Microsoft.

A drágulásért cserébe olyan funkciók költöztek az előfizetési szintekbe, amik eddig egyáltalán nem voltak elérhetőek a gamerek számára. Az Essential csomag a játékokra fordított vásárlások után 25 000 pontnyi (25 dollárnyi) jutalmat ad évente. Premiumnál ennek a duplája üti a markát a játékosoknak. Az Ultimate ezt is duplázza, egészen 100 dollárig kapnak ilyen módon visszatérítést a felhasználók, valamint jóval könnyebben juthatnak pontokhoz, egyes Game Pass-címekre akár 30% kedvezmény üti a markukat, a nem game passes programoknál ez a kedvezmény 20%-ban maximalizálódik.

Mindenképpen azoknak érdemes az Ultimate-re előfizetni, akik rendszeresen játszanak, streamelnek és vásárolnak játékokat. Egyébként az évi több mint 100 000 Ft-os összeg kifejezetten soknak tűnik még úgyis, hogy az új AAA-kategóriás címekért a kiadó akár 25-30 000 forintot is elkér. A Game Pass esetében csak addig kapja meg a felhasználó a hozzáférést az egyébként tényleg jelentős mennyiségű alkotáshoz, amíg él az előfizetése. Ez az a korlát, ami talán a legnagyobb ellenérvként bukkan fel mindig, amikor a hasonló szolgáltatások szóba kerülnek. A Microsoft egyetlen igazi szerencséje, hogy jelenleg nincs alternatívája azoknak a gamereknek, akik legális úton szeretnének hozzáférni több száz kiváló játékhoz. Ezzel együtt mindenképpen el kell gondolkodnia az amerikai vállalatnak, hogy hol lesz az a határ, amikor már egyszerűen nem bírja el a piac a további áremeléseket.
 

