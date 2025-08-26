Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Díjazták az elmúlt évtized legjobbjait, tarolt a magyarok kedvence

Decade Awards
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 10:15
League of Legendsvilág
Az Esport Világkupa keretein belül átadták a díjakat az elmúlt évtized legmeghatározóbb esport csapatainak, játékosainak és szervezeteinek.

A magyar sikerek ezúttal elmaradtak az Esports World Cup 2025-ön, ugyanis sem torzsi, sem flashie nem jutott sokáig Counter-Strike 2-ben. A záró versenyjáték ünnepélyes eredményhirdetése után komolyabb vizekre eveztek Rijádban, ugyanis átadták az Esports Awards tizedik évfordulóján a Decade Awards névre keresztelt díjakat azoknak, akik az elmúlt évtizedben a legjobban teljesítettek és a legtöbbet tették az esport fejlődéséért. A legkülönbözőbb kategóriák szinte mindegyikében az a játékos, csapat és szervezet nyert, aki a világ legnépszerűbb esport játékához, a League of Legendshez szorosan kapcsolódik. A LoL Magyarországon is abszolút a top 1-nek számít, sőt az esport mellett az általános PC-s videójátékok között is a lista élén olvasható a neve. 

Fotó: Esports World Cup

Decade Awards díjazottjai

 

Az évtized esport játéka: League of Legends

Az évtized esport személyisége: Nadeshot

Az évtized streamere: Félix ‘xQc’ Lengyel

Az évtized esport kereskedelmi partnere: Intel

Az évtized esport platformja: Liquipedia

Az évtized esport kiadója. Riot Games (League of Legends fejlesztője és kiadója)

Az évtized élő esport eseménye: 2017-es League of Legends-világbajnokság, azaz a Worlds

Az évtized PC-s esportolója: Lee ‘Faker’ Sang-hyeok (League of Legends)

Az évtized esport áttörése: Mathie ‘Zywoo’ Herbaut (Counter-Strike 2)

Az évtized kontrolleres esportolója: Anthony ‘Shotzzy’ Cuevas-Castro (Call of Duty és HALO)

Az évtized esport edzője: Kim ‘kkOma’ Jeong-gyun (League of legends)

Az évtized esport csapata: T1 (League of Legends)

Az évtized esport szervezete: Team Liquid

Az évtized esport talentje: Eefje ‘sjokz’ Depoortere (elsősorban League of Legends)

 

A League of Legends minden fontos kategóriában diadalmaskodott, egyedül Keriának nem sikerült Zywoot letaszítani a trónról. Az ünnepélyes díjátadás elmaradt, a nyertesek videós bejelentkezéseken keresztül köszönték meg a támogatást és az elismeréseket. Ezzel az eseménnyel lezárult a 2025-ös Esports World Cup, azaz az Esport Világkupa, az év legnagyobb esport rendezvénye, ahol a legboldogabbak ismételten a Team Falcons csapattagjai voltak, ugyanis az arab tulajdonú szervezet 2024 után ismét megnyerte a klubvilágbajnokságot és vele együtt a 7 000 000 dolláros főnyereményt.

 

