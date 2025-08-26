Díjazták az elmúlt évtized legjobbjait, tarolt a magyarok kedvence

A magyar sikerek ezúttal elmaradtak az Esports World Cup 2025-ön, ugyanis sem torzsi, sem flashie nem jutott sokáig Counter-Strike 2-ben. A záró versenyjáték ünnepélyes eredményhirdetése után komolyabb vizekre eveztek Rijádban, ugyanis átadták az Esports Awards tizedik évfordulóján a Decade Awards névre keresztelt díjakat azoknak, akik az elmúlt évtizedben a legjobban teljesítettek és a legtöbbet tették az esport fejlődéséért. A legkülönbözőbb kategóriák szinte mindegyikében az a játékos, csapat és szervezet nyert, aki a világ legnépszerűbb esport játékához, a League of Legendshez szorosan kapcsolódik. A LoL Magyarországon is abszolút a top 1-nek számít, sőt az esport mellett az általános PC-s videójátékok között is a lista élén olvasható a neve.
Az évtized esport játéka: League of Legends
Az évtized esport személyisége: Nadeshot
Az évtized streamere: Félix ‘xQc’ Lengyel
Az évtized esport kereskedelmi partnere: Intel
Az évtized esport platformja: Liquipedia
Az évtized esport kiadója. Riot Games (League of Legends fejlesztője és kiadója)
Az évtized élő esport eseménye: 2017-es League of Legends-világbajnokság, azaz a Worlds
Az évtized PC-s esportolója: Lee ‘Faker’ Sang-hyeok (League of Legends)
Az évtized esport áttörése: Mathie ‘Zywoo’ Herbaut (Counter-Strike 2)
Az évtized kontrolleres esportolója: Anthony ‘Shotzzy’ Cuevas-Castro (Call of Duty és HALO)
Az évtized esport edzője: Kim ‘kkOma’ Jeong-gyun (League of legends)
Az évtized esport csapata: T1 (League of Legends)
Az évtized esport szervezete: Team Liquid
Az évtized esport talentje: Eefje ‘sjokz’ Depoortere (elsősorban League of Legends)
A League of Legends minden fontos kategóriában diadalmaskodott, egyedül Keriának nem sikerült Zywoot letaszítani a trónról. Az ünnepélyes díjátadás elmaradt, a nyertesek videós bejelentkezéseken keresztül köszönték meg a támogatást és az elismeréseket. Ezzel az eseménnyel lezárult a 2025-ös Esports World Cup, azaz az Esport Világkupa, az év legnagyobb esport rendezvénye, ahol a legboldogabbak ismételten a Team Falcons csapattagjai voltak, ugyanis az arab tulajdonú szervezet 2024 után ismét megnyerte a klubvilágbajnokságot és vele együtt a 7 000 000 dolláros főnyereményt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.