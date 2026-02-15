Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Én a saját történetemet írom" - Szoboszlai így élte meg az újabb szenzációt

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 13:45
liverpoolsteven gerrardfa kupa
Már-már mindennapossá válik a magyar sztár liverpooli remeklése. Szoboszlai Dominik ezúttal a Brightonnak lőtt bombagólt, és a meccs után a sikert értékelte.
HWK
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik gólt szerzett, Kerkez Milos gólpasszt adott, a Liverpool pedig 3–0-ra legyőzte a vendég Brightont az angol labdarúgó FA Kupa tizenhat közé jutásáért rendezett mérkőzésén szombaton. A mérkőzés után Szoboszlai a TNT Sports kamerái előtt reagált az újabb sikerre, és ismét a Liverpool legendás játékosához, Steven Gerrardhoz hasonlították, amire a magyar válogatott csapatkapitánya őszintén reagált.

Szoboszlai újabb góllal villant
Szoboszlai újabb góllal villant Fotó: Justin Setterfield

Valójában nem egy Steven Gerrard-szezont játszom. Bár ő a klub legendája volt, én a saját történetemet próbálom írni. Minden meccsen igyekszem a legjobbamat nyújtani, és remélhetőleg kitartunk a végéig

 - reagált a magyar sztár, akit immár folyamatosan Gerrardhoz mérnek.

Szoboszlai tényleg Gerrardot idézi

A párhuzamok persze nem alaptalanok, és nem véletlen, hogy a Liverpool-Brighton meccs után is erről beszéltek: Szoboszlai hihetetlenül energikus játékos, aki a  sokoldalúságának köszönhetően több poszton, még védőként is megállja a helyét – sokak szerint a korábbi csapatkapitányt idézi. A magyar válogatott játékos azonban a saját útját járná - írja az Origo.

A Liverpool győzelme azt jelenti, hogy a csapat bejutott az FA Kupa nyolcaddöntőjébe, reális esélye van arra, hogy ebben a szezonban is trófeát nyerjen. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu