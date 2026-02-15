"Én a saját történetemet írom" - Szoboszlai így élte meg az újabb szenzációt

Szoboszlai Dominik gólt szerzett, Kerkez Milos gólpasszt adott, a Liverpool pedig 3–0-ra legyőzte a vendég Brightont az angol labdarúgó FA Kupa tizenhat közé jutásáért rendezett mérkőzésén szombaton. A mérkőzés után Szoboszlai a TNT Sports kamerái előtt reagált az újabb sikerre, és ismét a Liverpool legendás játékosához, Steven Gerrardhoz hasonlították, amire a magyar válogatott csapatkapitánya őszintén reagált.
Valójában nem egy Steven Gerrard-szezont játszom. Bár ő a klub legendája volt, én a saját történetemet próbálom írni. Minden meccsen igyekszem a legjobbamat nyújtani, és remélhetőleg kitartunk a végéig
- reagált a magyar sztár, akit immár folyamatosan Gerrardhoz mérnek.
A párhuzamok persze nem alaptalanok, és nem véletlen, hogy a Liverpool-Brighton meccs után is erről beszéltek: Szoboszlai hihetetlenül energikus játékos, aki a sokoldalúságának köszönhetően több poszton, még védőként is megállja a helyét – sokak szerint a korábbi csapatkapitányt idézi. A magyar válogatott játékos azonban a saját útját járná - írja az Origo.
A Liverpool győzelme azt jelenti, hogy a csapat bejutott az FA Kupa nyolcaddöntőjébe, reális esélye van arra, hogy ebben a szezonban is trófeát nyerjen.
