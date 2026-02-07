„Nem tetszik neki ez a szerepkör" - Arne Slot tesz Szoboszlai véleményére

Arne Slot kőkemény feladattal néz szembe a hétvégén, hiszen úgy kell összeállítania a kezdőcsapatát a vasárnapi Liverpool-Manchester City (17:30 Spíler 1) csúcsrangadóra, hogy egyetlen bevethető jobbhátvédje sincs. Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérülés miatt hiányzik, míg a holland vezetőedző a csütörtöki sajtótájékoztatón megerősítette: Joe Gomez legfeljebb csereként jöhet szóba. Már az előző fordulóban is egy középpályásra hárult a hálátlan feladat. A Newcastle elleni mérkőzésen Szoboszlai jobbhátvédként kapott lehetőséget, és a jelek szerint most is ő az elsőszámú jelölt ezen a poszton.

Szoboszlai jobbhátvéd lehet Manchester City elleni rangadón Fotó: Gaspafotos/MB Media

Ahogy már korábban is mondtam, én középpályás vagyok, és remélhetőleg a jobbhátvédjeink felépülnek a sérüléseikből, én pedig visszatérhetek középre. De ha a csapatnak vagy az edzőnek szüksége van rám, akkor ott fogok játszani, és megpróbálom a legjobbamat nyújtani

– fogalmazott néhány napja egy interjúban Szoboszlai Dominik, amikor a jobbhátvéd posztról kérdezték. Majd hozzátette, rajta kívül Wataru Endo és Curtis Jones is bevethető a védelem szélén.

Szoboszlai jobbhátvéd lesz a City ellen?

A This is Anfield szakírói egyetértenek a 25 éves középpályással abban, hogy a három említett játékos közül kerülhet ki a kényszermegoldás, ugyanakkor a portál szerint a magyar játékos a favorit, vagyis Slot tesz arra, hogy Szoboszlai melyik poszton érzi jól magát.

Szoboszlai a legesélyesebb a jobbhátvéd posztra, még úgy is, hogy ezzel Arne Slot feláldozná a legjobban teljesítő középpályását. A mezőnymunkája és a letámadása kulcsfontosságú lesz a Manchester City ellen, de ha a védelemben kezd, mindezt nem tudja annyira kamatoztatni. Ráadásul egyértelmű, hogy nem tetszik neki ez a szerepkör

– fogalmaz a szurkolói oldal.

Beszédes statisztika, hogy a szezon során, 35 mérkőzésen a Liverpool már hét különböző játékost vetett be a jobbhátvéd poszton. A középpályások közül Szoboszlai Dominik bizonyult a leggyakoribb kényszermegoldásnak: már hat alkalommal szerepeltette itt Arne Slot.

