Megtudtuk az igazságot Szoboszlai Dominik átigazolásáról

Szinte nincs olyan termék vagy szolgáltatás jelenleg Magyarországon, amit ne lehetne eladni Szoboszlai Dominik nevével és arcával. Ezt látta meg legutóbb az egyik legnépszerűbb chips gyártó, pedig legutóbb a Liverpool magyar válogatott középpályása még egy telekkomunikációs cég reklámarcaként tűnt fel a képernyőkön. Azonban mint megtudtuk, nem átigazolásról van szó.

Szoboszlai Dominik a telekommunikációs cég után egy chips márkát népszerűsít Fotó: Gaspafotos/MB Media

Szoboszlai Dominik reklámokban szerepel

A legjobb pillanatok néha a meccs előtt történnek

– ezekkel a szavakkal osztotta meg Szoboszlai a róla készült legújabb reklámfilmet a közösségi oldalán. A magyar válogatott csapatkapitánya egy egész stábbal érkezett egy budapesti bárba azzal a szándékkal, hogy megnézzen egy labdarúgó mérkőzést a többi vendéggel együtt. Azonban szabott egy feltételt, mégpedig azt, hogy szeretne egy csomag chipset.

Tavaly még egy telekommunikációs cég volt az, amely mindent Szoboszlai Dominikkal reklámozott. Sőt, ez az együttműködés már 2024 tavaszán elindult. A kampányok részeként a focista több videóban és promócióban is szerepelt, melyek a digitális élményeket népszerűsítették, gyakran kulisszák mögötti tartalmakkal fűszerezve a TikTokon. A cél a fiatalos, dinamikus márkaarculat erősítése volt Szoboszlai népszerűségét kihasználva.

Bár a telekommunikációs cég legutóbb tavaly novemberben adott ki bármit Szoboszlaival, – amikor egy nyereményjáték keretein belül kisorsolták a focista régi, felújított telefonját –, és már több mint két hónapja annak is, hogy a szolgáltató a hivatalos Facebook-oldalán lecserélte a focistával készült borítóképét, a Bors megtudta, hogy ettől függetlenül ez az együttműködés továbbra is él. Tehát szó sincs arról, hogy a magyar válogatott labdarúgó a telekommunikációs cégtől átigazolt volna az egyik legnépszerűbb chips gyártóhoz, mint márkanagykövet, csupán egy újabb reklámszerződést kötött a már meglévő másik mellé.