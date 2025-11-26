Ha te is tudod a választ erre a kérdésre, tiéd lehet Szoboszlai Dominik luxuscikke

Javában zajlik az Európai Hulladékcsökkentési Hét, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a hulladék keletkezésének megelőzésére, mennyiségének csökkentésére és az újrahasznosítás fontosságára. A kezdeményezéshez Magyarország egyik mobilszolgáltatója is csatlakozott, központi üzenetük pedig az elektronikai hulladék visszaszorítására fókuszál.
A vállalat a fenntarthatóság jegyében egy különleges nyereményjátékkal hívja fel a figyelmet a hulladékcsökkentésre. A tét pedig a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak egyik régi telefonját — egy felújított iPhone 16 Pro Max. Ennek a modellnek az ára újonnan meghaladja a félmillió forintot, de egy felújított készülék is legalább 400 ezer forintba kerül.
Szoboszlai telefonja teljesen új kijelzőt kapott, ezzel pedig nem e-hulladékként végzi, hanem visszakerül a körforgásba és egy szerencsés játékos megnyerheti azt - írta a Teol.
A játék november 28-ig tart, addig kell helyesen válaszolni egyetlen egyszerű kérdésre:
Mire fókuszál idén az Európai Hulladékcsökkentési Hét?
A nyertesek között pedig kisorsolják Szoboszlai Dominik telefonját.
