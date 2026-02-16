Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Liverpooltól távol kapták lencsevégre Szoboszlait, egy feltételhez köti a csatlakozását

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 18:35
Egy budapesti bárba tért be a Liverpool magyar focistája, és szabott egy feltételt. Szoboszlai Dominik reklámfilmet forgatott a fővárosban.

Besétált egy budapesti bárba Szoboszlai Dominik, hogy megnézzen egy labdarúgó mérkőzést. A vendégek hatalmas tapsviharban törtek ki, a Liverpool magyar válogatott középpályása viszont egy feltételhez kötötte a társasághoz való csatlakozását.

Szoboszlai Dominik a Liverpool magyar válogatott focistája
Szoboszlai Dominik reklámfilmet forgatott egy fővárosi bárban Fotó: Justin Setterfield

Szoboszlai Dominik reklámfilmet forgatott Budapesten

Egy egész stáb vette körül Szoboszlait a fővárosi körúton sétálva, mielőtt betért a bárba egy reklámfilm forgatására.

Sziasztok! Csatlakozhatnánk egy meccsnézésre hozzátok?

– fogalmazott a vendéglátó helyiségbe lépve a magyar válogatott csapatkapitánya. Azonban szabott egy feltételt, mégpedig azt, hogy szeretne egy csomag chipset az egyik legnagyobb gyártó termékéből.

Bár először úgy tűnt, senkinél nincsen a nassolnivalóból, később mégis előkerült egy csomag, Szoboszlai Dominik pedig csatlakozott a meccsnézéshez.

A Liverpool magyar focistja úgy fogalmazott a közösségi oldalán, hogy a legjobb pillanatok néha a meccs előtt történnek. Utalva ezzel a reklámfilmben látottakra.


 

 

