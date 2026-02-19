Megszólalt a kapus Szoboszlai Dominik Real Madridba szerződéséről

Klubszinten csak a Bajnokok Ligája-győzelem van a Premier League-címnél feljebb, és a királyi gárdánál van a legnagyobb esélye megnyerni a legrangosabb európai kupasorozatot – Holczer Ádám szerint ez mindenképpen Szoboszlai Dominik Real Madridba igazolása mellett szól. Abban viszont a tévés szakértőként is dolgozó kapus sem biztos, hogy nem jobb-e, ha a magyar válogatott csapatkapitánya inkább Liverpoolban marad, és ott válik egy Steven Gerrard kaliberű játékossá.
Meg tudjuk számolni a két kezünkön, hogy hány olyan klasszis van a világon, mint ő, aki ilyen hatással van a csapatára, a nemzetére, a válogatott szereplésére. Lenyűgöző, amit művel, és az is, ahogyan fel lett építve a karrierje
– nyilatkozta a Mandinernek Holczer Ádám, aki szerint a világon csak a Real Madrid képvisel magasabb szintet a Liverpoolnál.
Abban nem vagyok biztos, hogy nem jobb-e, ha az ember Liverpoolban egy Steven Gerrard kaliberű játékossá válik, és úgy jön el onnan mondjuk 35-36 évesen, vagy elmegy most a Realba és lesz egy a sok közül, ahol ráadásul újra ki kell harcolnia magának egy olyan státuszt, mint Liverpoolban.
A Ferencváros korábbi kapusa szerint a Real mellett az szólhat, hogy Szoboszlainak ott lenne a legnagyobb esélye a Bajnokok Ligája-győzelemre. Hozzátette, a Liverpoolban két és fél év alatt több mint száz meccsen játszani egy ajánlólevél a világ minden klubjához, és a Real Madriddal nagyon nehéz versenyezni.
Szerintem neki egy hosszabbítással az egész pályafutása meg lenne alapozva, abból a szempontból, hogy vagy itt hagyja abba, vagy csak egy óriási klub tudja majd ebből kivásárolni őt
– mondta Holczer Ádám, aki úgy véli, az esetleges szerződéshosszabbítás után is el lehet vinni majd vinni Szoboszlait Liverpoolból, csak kétszer annyiért, mint előtte.
