Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Rómeó, Tódor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlainak nem jött be a váltás, visszatért a régi modellhez

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 11:30
Liverpoolstoplis
Úgy fest, a régi kedvenc modelljére esküszik a magyar klasszis. Szoboszlai Dominik rövid kísérletezés után visszatért a megszokott stoplis cipőjéhez.

A szemfüles szurkolók kiszúrták: Szoboszlai Dominik a napokban szokatlan felszerelésben tűnt fel a Liverpool edzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya már a lipcsei évei óta a Nike Mercurial limezöld stoplisban rúgja a gólokat, azonban nemrégiben a márka legújabb modelljét, a Tiempót is letesztelte.

Szoboszlai Dominik a múlthéten a fehér Nike Tiempo stoplisban edzett
Szoboszlai Dominik a múlthéten a fehér Nike Tiempo stoplisban edzett Fotó: Andrew Powell

A 25 éves középpályás egy múlt heti tréningen próbálta ki először a világhírű márka hófehér lábbelijét, azonban ugyanazon az edzésen a megszokott Mercurialban is feltűnt, így azonnal beindultak a találgatások: vajon melyik modellben látjuk a jövőben Szoboszlait? A játékosok gyakran próbálnak ki új modelleket edzéseken, mielőtt végleg döntést hoznának, ám úgy tűnik ezúttal gyorsan pont került az ügy végére.

Szoboszlai villámgyorsan döntött

A csütörtöki edzésről készül képekből egyértelműen kiderült: Szoboszlai visszatért a jól bevált, megszokott Mercurialhoz, a Tiempónak pedig már se híre, se hamva nem volt.

Szoboszlai Dominik visszatért a jól bevált cipőhöz
Szoboszlai Dominik visszatért a jól bevált cipőhöz Fotó: Nikki Dyer - LFC

Ennek a döntés azonban üzleti szempontból aligha örül a Nike, hiszen a márka stratégiájának fontos része, hogy legismertebb sztárjai a legfrissebb darabokat viseljék, Szoboszlai választása pedig ezúttal nem ebbe az irányba ment.

@borsonline

Szoboszlai új frizurákat villantott idén A Liverpool magyar sztárja a külsejével is magára vonta a figyelmet. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #frizura #liverpool #stílus #borsonline

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu