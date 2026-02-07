Szoboszlainak nem jött be a váltás, visszatért a régi modellhez

A szemfüles szurkolók kiszúrták: Szoboszlai Dominik a napokban szokatlan felszerelésben tűnt fel a Liverpool edzésén. A magyar válogatott csapatkapitánya már a lipcsei évei óta a Nike Mercurial limezöld stoplisban rúgja a gólokat, azonban nemrégiben a márka legújabb modelljét, a Tiempót is letesztelte.

Szoboszlai Dominik a múlthéten a fehér Nike Tiempo stoplisban edzett Fotó: Andrew Powell

A 25 éves középpályás egy múlt heti tréningen próbálta ki először a világhírű márka hófehér lábbelijét, azonban ugyanazon az edzésen a megszokott Mercurialban is feltűnt, így azonnal beindultak a találgatások: vajon melyik modellben látjuk a jövőben Szoboszlait? A játékosok gyakran próbálnak ki új modelleket edzéseken, mielőtt végleg döntést hoznának, ám úgy tűnik ezúttal gyorsan pont került az ügy végére.

Szoboszlai villámgyorsan döntött

A csütörtöki edzésről készül képekből egyértelműen kiderült: Szoboszlai visszatért a jól bevált, megszokott Mercurialhoz, a Tiempónak pedig már se híre, se hamva nem volt.

Szoboszlai Dominik visszatért a jól bevált cipőhöz Fotó: Nikki Dyer - LFC

Ennek a döntés azonban üzleti szempontból aligha örül a Nike, hiszen a márka stratégiájának fontos része, hogy legismertebb sztárjai a legfrissebb darabokat viseljék, Szoboszlai választása pedig ezúttal nem ebbe az irányba ment.