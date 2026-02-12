„Nehéz dolgunk lesz" - Marco Rossi nem kertelt a sorsolás után

A magyar válogatott Ukrajna, Georgia és Észak-Írország csapatával találkozik majd a 2026/2027-es Nemzetek Ligája B divíziójának 2-es csoportjában. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint egyik mérkőzésünk sem lesz könnyű.

Marco Rossi nehéz mérkőzésekre számít Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A csoport természetesen nem olyan nehéz, mint az A-ligás csoportunk volt a legutóbbi kiírásban, de ettől függetlenül három nagyon kemény csapatot kaptunk, akik ellen kifejezetten nehéz dolgunk lesz majd. Két riválisunk még esélyes a világbajnoki részvételre, az északírek és az ukránok esetében is tavasszal derül ki, hogy utazhatnak-e a vébére. A nemzetközi porondon nincsenek könnyű mérkőzések, így a Nemzetek Ligája őszi találkozói közül egyik sem lesz az. Nekünk elsősorban saját magunkra kell fókuszálnunk, a legfontosabb, hogy a következő időszakban tovább fejlődjön a csapatunk

– mondta az mlsz.hu-nak Marco Rossi szövetségi kapitány.

Marco Rossi együttese szeptemberben kezdi a meccseket

A csoportmérkőzéseket szeptembertől novemberig rendezik meg. A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba. A mérkőzések időpontjait az UEFA pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra