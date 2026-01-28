Válása után magyar műsorvezetővel ismerkedik a válogatott focista exfelesége

Stohl András színész, műsorvezető meghódítását tűzte ki célul a TV2 Nagy Ő című műsorában szereplő négygyermekes édesanya. A brazil származású, de már magyar állampolgár Andrade de Souza Miriam, azaz Mimi 13 évig volt házas. A korábbi magyar válogatott focista, Paulo Vinícius exfelesége sok nehézségen ment keresztül az életében.

Andrade de Souza Miriam, azaz Mimi a Nagy Ő című műsorban szerepel Fotó: Máté Krisztián

Nagy Ő Mimi nem felszínes kalandot keres

Nem szívesen beszélek a múltbeli traumáimról, de az igazság az, hogy a gyerekkorom nagyon kemény volt. Örökbe fogadtak, és 12 éves koromig sok bántalmazást kellett elszenvednem

– mesélte a feol.hu-nak a Székesfehérváron élő Mimi, aki nagyon fiatalon, mindössze 16 évesen lett édesanya, majd el kellett hagynia az otthonát. Magyarországon élő nagynénje adott neki otthont, és segített áttelepülni Magyarországra.

Mindig is családra vágytam, talán mert gyerekként nem kaptam meg. Abban a hitben mentem férjhez, hogy megteremtem a tökéletes családot. Négy gyermekem van, az anyaság az életem középpontja. Idővel azonban a házasságom véget ért

– nyilatkozta a Nagy Ő című műsor szereplője, aki a fejér megyei portál szerint a 7-szeres válogatott, korábban a Videoton színeiben magyar bajnok és kupagyőztes focista, Paulo Vinícius exneje.

Mimi elmondta, mindent megtesz a gyermekeiért, két állás mellett influenszerként dolgozik, de most esélyt akart adni a szerelemnek. Hozzátette, nem felszínes kalandot keres, komoly szándékai vannak Stohl Andrással.