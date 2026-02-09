Tragédia érte Mohamed Szalah-t a Manchester City elleni meccs után

Lesújtó hírt kapott a Manchester City elleni Premier League-mérkőzés után a Liverpool focistája, Mohamed Szalah. Az egyiptomi sztár nővére, Rabab számolt be róla a közösségi médiában, hogy meghalt a nagyapjuk.

Meghalt Mohamed Szalah nagyapja / Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Mohamed Szalah nagyapja elhunyt

Kedves és szerető nagyapám elhunyt

– idézi Szalah testvérének a bejegyzését a liverpool.com.

Ahmed Abdel Aziz Al Bambi temetését már el is kezdte szervezni a gyászoló család. A búcsúszertartásra Nagrigban, az egyiptomi focista szülővárosában kerül majd sor. Azt egyelőre nem tudni, hogy Szalah hazautazik-e a temetés előkészületei miatt. Mint ismert, vasárnap még pályán volt a Manchester City elleni 2-1-es vereség alkalmával, szerdán pedig már a Sunderland lesz a Liverpool ellenfele.

A 33 éves egyiptomi focista szoros kapcsolatot ápol a családjával, a közösségi médiában is rendszeresen oszt meg fotókat a rokonaival. A City elleni vereség és nagyapja tragédiája óta viszont nem volt aktív egyetlen internetes platformon sem.

Nemrég Ibrahima Konaténak engedélyezett a Liverpool közel két hét szabadságot, miután elhunyt az édesapja. A francia védő három mérkőzést hagyott ki. Arne Slot vezetőedző a Sunderland elleni mérkőzés előtt majd kedden tart sajtótájékoztatót, ahol várhatón friss információkkal szolgál Szalah helyzetéről.