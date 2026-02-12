Kiszivárgott a beszélgetés Mohamed Szalah jövőjéről, megszületett a döntés

Elindultak a tárgyalások a szaúdi Al-Ittihad és Mohamed Szalah képviselői között, miután kiszivárgott információk szerint a Liverpool 33 éves focistája közölte az ügynökével, megadja neki az engedélyt, hogy előkészítsen számára egy jól jövedelmező szerződést a Közel-Keleten – legalábbis a legújabb sajtóhírek szerint. Mint ismert, 2023-ban egyszer a Liverpool már visszautasította az ázsiai klub 150 millió eurós ajánlatát az egyiptomi támadóért, most viszont egészen más a helyzet.

Mohamed Szalah állítólag már meg is adta az engedélyt az ügynökének, hogy a jövőjéről tárgyaljon Szaúd-Arábia egyik klubjával / Fotó: Carl Recine

Mohamed Szalah Al-Ittihad-játékos lehet

Mohamed Szalah tavaly nyáron új, 2027-ig szóló szerződést írt alá a Premier League-címvédővel, de miután ősszel kikerült a Vörösök kezdőcsapatából – egyszer még a keretből is –, és ellentétbe keveredett Arne Slot vezetőedzővel, sokan úgy vélték, már vissza sem tér az Afrikai Nemzetek Kupájáról és még a télen távozik. Az átigazolási időszak elején volt is szaúdi érdeklődés, de aztán ez alábbhagyott, Szalah konfliktusa pedig rendeződni látszott Slottal. A Mirror azonban most azt írja,

az egyiptomi játékos arra kérte az ügynökét, Ramy Abbas Issát, hogy folytassa a tárgyalásokat az ázsiaiakkal.

A portál hozzáteszi, hogy a Liverpool focistája most sokkal nyitottabb arra a lehetőségre, hogy csatlakozzon az Al-Ittihadhoz, mint korábban.

A szaúdi címvédő ráadásul nemrég vált meg – vitatott körülmények között – Karim Benzamától, felszabadítva ezzel nem kevés pénzt a klub költsévetésében. Sőt, N'Golo Kantét is eladták, Fabinho szerződése pedig lejár júniusban. Ezeket mind összefüggésbe hozták Mohamed Szalah érkezésével – és emellett szól még az is, hogy az idei a leggyengébb szezonja a Liverpoolhoz való 2017-es csatlakozása óta, mindössze hat gólt szerzett.