Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Akkora a baj, hogy Lionel Messi miatt elhalasztottak egy meccset

lionel messi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 11:30
inter miamimérkőzés
Argentína retteg, a nyolcszoros aranylabdás futballistája megsérült. Sokan már amiatt aggódnak, hogy Lionel Messi lemarad a világbajnokságról.

Lionel Messi miatt elmaradt egy gálameccs Közép-Amerikában. Az Inter Miami Puerto Ricóban rendezendő, az ecuadori Independiente del Valle elleni barátságos mérkőzését február 26-ra halasztották, miután Lionel Messi izomhúzódást szenvedett a bal combhajlítójában. Az argentin csillag amerikai klubja, az Inter váltig állítja, hogy 26-án az argentin világsztárja is játszik majd - írta a Marca.com

Lionel Messi egyre gyakrabban sérült
Lionel Messi egyre gyakrabban sérült / Fotó: Franklin Jacome

Messi folyamatosan sérült

Lionel Messi február hetedikén, az ecuadori Barcelona SC elleni előkészületi mérkőzésen gólt lőtt, majd az 58. percben cserét kért, és a kispadról nézte végig a folytatást. Erősen kérdéses, hogy 21-ikén pályára lép-e a MLS-kupagyőztes Inter idénynyitó mérkőzésén a Los Angeles AFC ellen.

A futballista a 2021/2022-es idény óta tizenöt (!) alkalommal szerepelt sérült listán. Az edzésekhez való fokozatos visszatérése a következő napokban várható klinikai és funkcionális állapotának fejleményeitől függ. 

A csatár videóüzenetben szólt a csalódott drukkerekhez,

Sziasztok, az utolsó ecuadori meccsemen izomhúzódást szenvedtem. Az Inter Miami stábjával együtt úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a soros mérkőzést. Mindannyiótoknak küldök egy ölelést, köszönöm a szeretetet, amit mindig adtok. Remélem, találkozunk

 - hangzik a bocsánatkérés.

A vb-címvédő argentinok szövetségi kapitánya, Javier Scaloni egyelőre nem kommentálta a baljóslatú hírt. Ő korábban azt mondta, főleg Messin múlik, ott lesz-e nyáron az amerikai vb-n. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu