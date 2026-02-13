Akkora a baj, hogy Lionel Messi miatt elhalasztottak egy meccset

Lionel Messi miatt elmaradt egy gálameccs Közép-Amerikában. Az Inter Miami Puerto Ricóban rendezendő, az ecuadori Independiente del Valle elleni barátságos mérkőzését február 26-ra halasztották, miután Lionel Messi izomhúzódást szenvedett a bal combhajlítójában. Az argentin csillag amerikai klubja, az Inter váltig állítja, hogy 26-án az argentin világsztárja is játszik majd - írta a Marca.com

Lionel Messi egyre gyakrabban sérült / Fotó: Franklin Jacome

Messi folyamatosan sérült

Lionel Messi február hetedikén, az ecuadori Barcelona SC elleni előkészületi mérkőzésen gólt lőtt, majd az 58. percben cserét kért, és a kispadról nézte végig a folytatást. Erősen kérdéses, hogy 21-ikén pályára lép-e a MLS-kupagyőztes Inter idénynyitó mérkőzésén a Los Angeles AFC ellen.

A futballista a 2021/2022-es idény óta tizenöt (!) alkalommal szerepelt sérült listán. Az edzésekhez való fokozatos visszatérése a következő napokban várható klinikai és funkcionális állapotának fejleményeitől függ.

A csatár videóüzenetben szólt a csalódott drukkerekhez,

Sziasztok, az utolsó ecuadori meccsemen izomhúzódást szenvedtem. Az Inter Miami stábjával együtt úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a soros mérkőzést. Mindannyiótoknak küldök egy ölelést, köszönöm a szeretetet, amit mindig adtok. Remélem, találkozunk

- hangzik a bocsánatkérés.

A vb-címvédő argentinok szövetségi kapitánya, Javier Scaloni egyelőre nem kommentálta a baljóslatú hírt. Ő korábban azt mondta, főleg Messin múlik, ott lesz-e nyáron az amerikai vb-n.