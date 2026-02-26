A Fradi ellen szurkol a Groupama Arénában az ország egyik legjobb énekese

Sztárvendég érkezik a Groupama Arénába a csütörtöki FTC-Ludogorec Európa-liga mérkőzésre (18:45, tv: M4 Sport). Bulgária egyik legjobb énekese, Veszelin Marinov a vendég csapattal együtt utazott Budapestre, hogy kiszurkolja a továbbjutást a bolgároknak.

Vesko Marinov a Groupama Arénában szurkol majd a bolgároknak az FTC-Ludogorec El-meccsen Fotó: Mediaworks

FTC-Ludogorec: Veszelin Marinov a sztárvendég

Azért vagyok itt, mert nagy szurkolója vagyok a Ludogorecnek, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a klubvezetés meghívott, utazzak el velük a Ferencváros elleni mérkőzésre

– nyilatkozta a telegraph.bg-nek a 64 éves Veszelin Marinov, akit Bulgáriában már többször is az év énekesének választottak.

A kedvenc játékosom Ivajlo Csocsev, nemcsak a Ludogorecből, hanem egész Bulgáriában. Nagyszerű tulajdonságokkal rendelkezik

– fogalmazott az énekes, aki 38 éves koráig maga is focizott, de egy sérülés miatt abba kellett hagynia.

Veszelin Marinov elmondta azt is, ez az első alkalom, hogy kedvenc csapatával együtt utazik idegenbeli mérkőzésre. Mint ismert, a Ludogorec 2-1-re nyerte az előző heti mérkőzést Razgradban, így egygólos előnyről várja a budapesti visszavágót az Európa-liga rájátszásában.