Varga Barnabás a Fradinak üzent a sorsdöntő meccs előtt

Varga Barnabás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 19:00
európa-ligaLudogorec RazgradFTC
A Ferencváros korábbi gólvágója, Varga Barnabás szurkolni fog excsapatának. Az AEK Athén csatára úgy véli, a Fradi-Ludogorec meccsen a magyar együttes jut tovább.
A labdarúgó Európa-liga sorozatban Varga Barnabás négy gólt lőtt FTC-színekben, és amint az AEK Athén támadója elmondta a Borsnak, a csütörtöki (18.45, TV: m4Sport) Fradi-Ludogorec visszavágón korábbi csapata jut a legjobb 16 közé.

VARGA Barnabás Fradi-Ludogorec
Varga Barnabás ferencvárosi továbbjutást vár a Fradi-Ludogorec párharcból Fotó: Bodnár Boglárka

A tévében megnéztem a razgradi mérkőzést, melyet a bolgár csapat nyert meg 2-1-re, bár volt együttesem teljesen egyenrangú ellenfél volt. A visszavágón a jobbik együttes nyer, és ez a csapat a Ferencváros

 – fogalmazott Varga Barnabás.

Gruberen sok múlhat a Fradi-Ludogorec visszavágón

Rákosi Gyula, a Ferencváros korábbi játékosa és edzője nem ennyire biztos a dologban. 

Nem lehet összehasonlítani a mai Ludogorecet azzal az együttessel, amelyet ősszel 3-1-re megvertünk. Ez a mostani erősebb. Robbie Keane vezetőedző helyzete speciális, hiszen magyar fiatalokkal is kísérleteznie kell. Ebből a szempontból az MTK elleni hétfői 3-1-es bajnoki győzelem jól jött, elvégre Madarász Ádám is feliratkozott a góllistára. Ugyanakkor Mariano Gómez sérülése aggasztó, még szerencse, hogy Ibrahim Cissé beugrásra kész 

– nyilatkozta a 87 éves legenda, aki a támadóktól várja a megoldást.

Válogatott csatárunk, Gruber Zsombor bal lába félelmetes, belőle válhat a következő Tóth Alex

 – indokolt a zöld-fehér együttessel négyszeres bajnok balösszekötő-legenda. 

 

