Varga Barnabás a Fradinak üzent a sorsdöntő meccs előtt

A labdarúgó Európa-liga sorozatban Varga Barnabás négy gólt lőtt FTC-színekben, és amint az AEK Athén támadója elmondta a Borsnak, a csütörtöki (18.45, TV: m4Sport) Fradi-Ludogorec visszavágón korábbi csapata jut a legjobb 16 közé.

Varga Barnabás ferencvárosi továbbjutást vár a Fradi-Ludogorec párharcból Fotó: Bodnár Boglárka

A tévében megnéztem a razgradi mérkőzést, melyet a bolgár csapat nyert meg 2-1-re, bár volt együttesem teljesen egyenrangú ellenfél volt. A visszavágón a jobbik együttes nyer, és ez a csapat a Ferencváros

– fogalmazott Varga Barnabás.

Gruberen sok múlhat a Fradi-Ludogorec visszavágón

Rákosi Gyula, a Ferencváros korábbi játékosa és edzője nem ennyire biztos a dologban.

Nem lehet összehasonlítani a mai Ludogorecet azzal az együttessel, amelyet ősszel 3-1-re megvertünk. Ez a mostani erősebb. Robbie Keane vezetőedző helyzete speciális, hiszen magyar fiatalokkal is kísérleteznie kell. Ebből a szempontból az MTK elleni hétfői 3-1-es bajnoki győzelem jól jött, elvégre Madarász Ádám is feliratkozott a góllistára. Ugyanakkor Mariano Gómez sérülése aggasztó, még szerencse, hogy Ibrahim Cissé beugrásra kész

– nyilatkozta a 87 éves legenda, aki a támadóktól várja a megoldást.

Válogatott csatárunk, Gruber Zsombor bal lába félelmetes, belőle válhat a következő Tóth Alex

– indokolt a zöld-fehér együttessel négyszeres bajnok balösszekötő-legenda.