„Az utóbbi években nagyon szomorú volt" – gimnáziumi barátja beszélt Fenyő Miklósról

Életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós énekes, dalszerző. A kiváló zenész a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett, ahol évfolyamtársa volt az Újpesti Dózsa későbbi 17-szeres válogatott labdarúgója, Tóth András, aki már akkor megismerkedett vele, később pedig számos meccsen találkoztak. Sőt, amikor Tóth 1986 és 1992 között az Újpest labdarúgó szakosztályának technikai vezetője, 1992-től pedig igazgatója volt, Fenyővel sokat beszélgettek a csapatról.

Fenyő Miklós rendszeresen feltűnt az Újpest meccsein Fotó: Kallus György

Fenyő Miklós irodagép műszerészként végzett

Tóth András elárulta, Fenyő Miklós az utóbbi években nagyon szomorú volt az Újpest gyenge teljesítménye miatt.

Nagyon kedves, bohém srácként emlékszem rá. Nem túlzás, Fenyő Miki nagy Újpest-szurkoló volt, a meccsek előtt és után gyakran feljött hozzám az irodámba. Ilyenkor átbeszéltük a történteket nosztalgiáztunk, jókat nevettünk, még a régi Könyves-időkről is dumáltunk. Az érettségi bizonyítványunkban irodagép műszerész a végezttségünk. El lehet képzelni szegény Fenyő Mikit, mint irodagép műszerész... Nagyon szomorú volt, hogy az utóbbi évekeben az Újpest messze nem úgy szerepelt, ahogy azt sokan elvárták volna... Biztosan ott leszek a temetésén, fejet hajtok az egyik legnagyobb magyar zenész és barát előtt...

– mondta a Borsnak Tóth András az elhunyt zenészről.